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Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 10.07.2019 19:29 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Bursaspor’da forma giyen Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağladı.

Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa ile anlaştı.

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26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan bugün sabah saatlerinde Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı. (İHA)


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Kasımpaşa yusuf erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayaller gs gerçekler kasımpaşa
Galatasaray işi noldu acaba :)
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