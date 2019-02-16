Yusuf Erdoğan, taraftar tepkisi nedeniyle oyundan çıkmak istedi

Bursaspor'da Çaykur Rizespor, maçı esnasında Yusuf Erdoğan krizi yaşandı.
Maçın başında gol yiyerek karşılaşmayı 1-0 yenik götüren yeşil-beyazlılar, taraftarlar kötü oyunu ara ara ıslıkladı. Bu dakikalarda pas hataları yapan Yusuf Erdoğan, taraftarlar tarafından ıslıklanınca 30. dakikada eldivenlerini yere atarak sinirli şekilde oyundan çıkmak istedi. Teknik Direktör Samet Aybaba oyundan çıkmak isteyen oyuncusuna yedek kulübesinden tepki gösterdi.
Daha sonra sinirli şekilde oyundan çıkmaya çalışan Yusuf'un yanına gelen kaptan Ertuğrul Ersoy ve takım arkadaşları oyuncuyu çıkmaması konusunda uyardı. Bunun üzerine Erdoğan, oyuna devam etti.
5 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI
Bu hareketlerin üzerine Teknik Direktör Samet Aybaba, Yusuf Erdoğan'ı 35. dakikada oyundan aldı. Erdoğan'ın yerine Burak Kapacak oyuna dahil oldu. İlk olarak direk soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu, daha sonra yedek kulübesine geldi.
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