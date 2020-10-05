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Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 kaybederek lig yarışında yara alan Galatasaray için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Yusuf Günay'ın maç içerisinde Falcao'nun kaçırdığı bir gol sonrası, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediği belirtildi.

Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao sarı-kırmızılı takıma skor olarak katkı sağlayamadı.Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti. Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Falacao'nun kaçırdığı bir golden sonra, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediğini iddia etti.

YÖNETİCİLER FEGHOULI'YE PATLADI: YETER ARTIK

Kasımpaşa maçının ilk yarısının son bölümüne doğru yaşanan bir pozisyonda ise maçı protokol tribününden takip eden Galatasaraylı yöneticiler adeta saç baş yoldu. Rakip kaleye gitmek isteyen Galatasaray'da aynı dakika içerisinde 2 kez ayağına topu alan Feghouli, rakip kaleye gitmek yerine ikisinde de geriye pas vermeyi tercih etti.Cezayirli'nin hücumu düşünmek yerine geri pas vererek atağı söndürmesi, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı çok kızdırdı. Oturduğu yerden fırlayan Albayrak'ın "Yeter artık" diye bağırarak Feghouli'ye tepki göstermesi dikkat çekti.

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