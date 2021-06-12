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Yusuf Günay: Dönemimiz hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi

12.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, daha iyi bir Galatasaray devretmenin mutluluğu yaşadıklarını söyledi. Günay, "Galatasaray’a katkıları için Mustafa Cengiz’e teşekkür ediyorum. Bizim dönemimiz hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün başkan adaylarına başarılar diliyorum" dedi.

Yusuf Günay: Dönemimiz hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, statta yapılan divan kurulu toplantısında konuştu.

2018 yılının ocak ayında devraldıkları bayrağı devretme günlerinin geldiğini belirten Günay, "Vedalar zor. Bizim için için duygusal bir süreç yaşıyoruz. Ben de son günlerde bu yoğunluğu derinden hissettim. Galatasaray’a veda etmiyoruz, büyük hizmet etmenin onuru, gurur ve şerefini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte belki görev almayacağız ama kalbimiz her zaman olduğu gibi Galatasaray ile birlikte atacak. Her zaman Galatasaray’a hizmete etmeyi sürdüreceğiz. Galatasaray başkan yardımcılığını sürdürdüğüm 3 yıl içerisinde kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdim. Kulübü daha iyi yarınlara ulaştırabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımızla haftanın her günü kulübe geldik. Hafta sonları yarışmacı takımlarımızı yalnız bırakmamak adına koşturduk. Gelir arttırıcı çalışmalara pandeminin de yaptığı baskıyla çok fazla yoğunluk verdik. Stadımızda bir güneş santrali olacak. Bu ay sonundan önce inşaatı başlayacak. Bütün yasal izinler tamamlandı. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali stadımızın çatısında yapılacak. Statta tüketilen elektriğin yüzde 60’dan fazlası buradan karşılanacak. Bir diğeri de FIBA Emeklilikle, Galatasaray Bireysel Emeklilik işbirliği yaptı. Kulübümüze sürdürülebilir gelir kapısı açmış oluyor. Bunların özeti, 2018 yılında ocak ayında aldığımız bütün gösterge rakamlar bugün daha iyi bir noktadadır. Biz daha iyi bir Galatasaray’ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Fatih Terim hocamız olmak üzere bütün antrenör, teknik kadro, sporcularımız hepsine teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman kulübünün çalışanlarının maaşlarını bir gün geciktirmedik. Buna özen gösterdik. Burada bir parantez de başkanımız Mustafa Cengiz’e açmak istiyorum. Gerçekten gecesini gündüzüne katarak Galatasaray için çok çalıştı. Yakalandığı hayati hastalığa rağmen Galatasaray ile yatıp, kalktı. En zor anında bile Galatasaray dilinden düşmedi. Sabah 4’lere kadar bankalarda, yüzde 1’lik komisyon için diğer kulüplerden daha fazla yarar için çaba sarf ettiğinin bizzat şahidiyiz. Ben de Galatasaray’a katkıları için Mustafa Cengiz’e teşekkür ediyorum. Bizim dönemimiz hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün başkan adaylarına başarılar diliyorum" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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