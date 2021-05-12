Yusuf Günay: Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük

Süper Lig’in 41. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Denizlispor’u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

Günay, maç öncesi içlerinde bir heyecan olduğunu vurgularken, teknik direktör Fatih Terim'i kutlayarak, "Aslında 3.5 yılda biz yönetim olarak başta başkanımız, ikinci başkanımız ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız gerçekten çok özverili çalıştık ve hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Galatasaray için her türlü yapılması gereken fedakarlıkları yaptık. Fakat son dönem çok üzüldük ve haksız yere eleştirildik ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Bugün buraya gerçekten büyük inançla geldik. Akşama kadar içimizde bir heyecan vardı. Böyle bir sonucu hissederek burada bulunduk. Galatasaray Türkiye’nin en büyük camiası ve Türkiye’nin en büyük futbol takımı. Tabii ki bir son maç var. Bu şekilde bir final Galatasaray’a yakışırdı. Taraftarımızın ve camiamızın dediği gibi mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bu akşamki başarıda, gerçekten hocamızı kutluyorum. O da gerçekten baskı ve eleştiriler ile çalışmalarını geçekleştirdi. Başkanımızın rahatsızlığı ve rahatsızlığına karşı özverili çalışmasını ve yine de ikinci başkanımızın geceli gündüzlü emek vermesi. Maruf her maç bizimle birlikte ve gerçekten ben her zaman şunu özlüyor ve hayal ediyordum; buradaki görevimiz Galatasaray’ın başarısıyla sona ersin ve böyle bir mutlulukla sona ersin. İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. Camiamıza bu akşam mutluluklar diliyorum" diye konuştu.