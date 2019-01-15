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Yusuf Güney darp ettiği kadın her şeyi anlattı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 15.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yusuf Güney'in Bebek'te buluştuğu kız arkadaşını darp ettiği iddia edildi. Güney'in darp iddialarını kesin bir dille yalanmasının ardından '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan genç kadın, şarkıcının kendisine tokat attığını söyledi.

Yusuf Güney darp ettiği kadın her şeyi anlattı

Popçu Yusuf Güney'in sosyal medya üzerinden tanıştığı Deniz Ç.'yi Bebek'te eğlence mekanında buluşup eğlendikten sonra bindikleri takside hesabın fazla olması nedeniyle darp ettiği ileri sürüldü.

Yusuf Güney, haberlerin ardından '2. Sayfa' programına konuk olarak iddiaları yalanlayıp tersine kendisinin darp edildiğini söyledi.

"YUSUF BİR HAREKETİMDEN RAHATSIZ OLMADI"

Yusuf Güney'in açıklamalarından birkaç gün sonra aynı programa telefonla bağlanan Deniz Ç. yaşanan kavganın iç yüzünün şöyle anlattı:

"Biz öncesinde Kuruçeşme'de içmeye başladık. Oradan başka bir yere geçtik. Yusuf'un dediği gibi benim bir hareketimden rahatsız olmadı orası kesinlikle yalan.

Mekandaydık karşı masamızda 4 tane kız oturuyor. Bu kızların hakkında 'bu kızlar bizi çekmeye çalışıyor garsonlara söyler misin bizi çekmesinler' dedim. Yusuf'ta 'bunlar erkeklere para ödetmeye gelen kızlar' dedi bende sinirlendim.

Sonra hesabı kendim ödemek isteyerek 'tanımadığın kadınlar hakkında böyle konuşuyorsa benim hakkımda da konuşursun' dedim. Sonra hesabı ben ödedim.

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"SEN KİMSİN DE HESAP ÖDÜYORSUN?"

Konuyu kapattığımızı düşündüm ama o kapatmamış. Bana takside 'sen kimsin de hesap ödüyorsun' gibi şeyler söylemeye başladı. Konuştuklarının farkında değildi. Çok sinirlendim konuştuğu için taksiyi kenara çektirip inmek istediğimi söyledim.

Ben inmek isteyince bana küfür ederek bir şeyler söyledi. Ben inmeye çalışırken benim kolumdan tuttu inmeme izin vermedi. Ben de inmek için çabalarken ona tekme attım. Bunun sonrasında bana tokat attı. Ben bundan dolayı karşılık verdim de birbirimize girdik. Tokadına karşılık verdim ben.

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"İNSAN YERİNE KOYDUĞUM İÇİN ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKTİM"

Yanımızda iki arkadaşımız vardı onlar da olaya şahit. Onlar aralarında konuşup bizi karakolda buluşturdular. Yusuf kariyerinden olmasın diye ben şikayetimi geri çektim. Ben onu insan yerine koydum da böyle bir şey yaptım yapmamam gerekiyormuş. Şimdi olsa yapmazdım. Biz Yusuf'la Instagram da tanıştık."


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Yusuf Güney Yusuf Güney darp

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