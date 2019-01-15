Yusuf Güney darp ettiği kadın her şeyi anlattı

Popçu Yusuf Güney'in sosyal medya üzerinden tanıştığı Deniz Ç.'yi Bebek'te eğlence mekanında buluşup eğlendikten sonra bindikleri takside hesabın fazla olması nedeniyle darp ettiği ileri sürüldü.

Yusuf Güney, haberlerin ardından '2. Sayfa' programına konuk olarak iddiaları yalanlayıp tersine kendisinin darp edildiğini söyledi.

"YUSUF BİR HAREKETİMDEN RAHATSIZ OLMADI"

Yusuf Güney'in açıklamalarından birkaç gün sonra aynı programa telefonla bağlanan Deniz Ç. yaşanan kavganın iç yüzünün şöyle anlattı:

"Biz öncesinde Kuruçeşme'de içmeye başladık. Oradan başka bir yere geçtik. Yusuf'un dediği gibi benim bir hareketimden rahatsız olmadı orası kesinlikle yalan.

Mekandaydık karşı masamızda 4 tane kız oturuyor. Bu kızların hakkında 'bu kızlar bizi çekmeye çalışıyor garsonlara söyler misin bizi çekmesinler' dedim. Yusuf'ta 'bunlar erkeklere para ödetmeye gelen kızlar' dedi bende sinirlendim.

Sonra hesabı kendim ödemek isteyerek 'tanımadığın kadınlar hakkında böyle konuşuyorsa benim hakkımda da konuşursun' dedim. Sonra hesabı ben ödedim.