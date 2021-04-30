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Yusuf Güney'den 'Astral seyahatle uzaya gittim' açıklaması! "Çok çalışmak gerek, çok zor ama yapabilirsiniz"

30.04.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, "Maddenin yani şu anki zamanın boyutun içinde yaşayan bizler ruhani yani gerçek olan zamana geçiş yapabiliriz. Çok çalışmak gerek çok zor ama yapabilirsiniz" diyerek kendisini savundu.

Yusuf Güney'den 'Astral seyahatle uzaya gittim' açıklaması! "Çok çalışmak gerek, çok zor ama yapabilirsiniz"

Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım’ın sunduğu 'Hayatın Rengi' programına konuk olan Yusuf Güney "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" demişti.

Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim!Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim!

Güney tartışma yaratan 'astral seyahat' çıkışını böyle savundu:

"Bir de dalga geçmişler, 'Bu da kafayı yemiş, bunu da kaybettik, reklam yapıyor, bitti gündemde kalıyor' diye. Şimdi gelin bunlara metafiziği astral seyahati, ruh dinginliğini, etki tepki yasasını ve ruhu ve rüyalarınızı kontrol etmeyi anlatın.

MADDE BOYUTUNDAN RUHANİ BOYUTA

Neyse merak edenler için söylüyorum kardeşlerim maddenin yani şu anki zamanın boyutun içinde yaşayan bizler ruhani yani gerçek olan zamana geçiş yapabiliriz. Çok çalışmak gerek çok zor ama yapabilirsiniz. Zaman ve mekan algısı bitiyor. Özgürce her yere bilip bilmediğiniz görüp görmediğiniz her yere gidebilir iç benliğinizle yüzleşebilirsiniz, araştırın."

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