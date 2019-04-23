Yusuf Güney'den Kılıçdaroğlu yorumu: Gittiğin yere dikkat edeceksin...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğradı. Pek çok ünlü isim yapılan saldırıyı kınarken popçu Yusuf Güney'in yorumu sosyal medyada olay oldu.
Terörü lanetlediğini söyleyen şarkıcı Yusuf Güney, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınayan ünlülede tepki gösterdi. Güney şu yorumu yaptı:
"Kimse kusura bakmasın. Gideceğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin önce.Terörü ve tüm yardım yatakçılarını şiddetle kınıyor ve lanet okuyoruz. İnsanlığa yaratılan her varlığa yapılan şiddeti de kınıyoruz. Bu paylaşımımdaki mesaj terörü lanetlemeye gelince susan ama şiddete gelince klavye delikanlılığı yapan zati muhteremleredir."
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