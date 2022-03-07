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Yusuf Güney İstanbul'u terk etti! "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım"

07.03.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman girdiği polemiklerle ve gündeme dair açıklamalarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Yusuf Güney balıkçı kasabasında hayatına devam edeceğini açıkladı.

Yusuf Güney İstanbul'u terk etti! "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım"

Girdiği politik tartışmalar, yaptığı yorumlar ve açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Yusuf Güney tası tarağı toplayıp gitmeye karar verdi. Şarkıcı Yusuf Güney İstanbul'u terk ediyor.

Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Yusuf Güney, İzmir Urla'ya taşınacağını açıklayıp "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım" dedi.

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İzmir'in Urla ilçesine yerleşme kararı aldığını söyleyen Güney, "Salı günü taşınıyorum. Balıkçı kasabasına gidiyorum. Doğa ile iç içe kalıp eserlerimi, müziğimi sevenlerimle buluşturacağım. Daha verimli olacağım bir yere taşınıyorum" diye konuştu.

"UZAYA GİTTİM"

Yusuf Güney bir süre önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" demişti.

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Yusuf Güney
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