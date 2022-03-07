Yusuf Güney İstanbul'u terk etti! "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım"

Girdiği politik tartışmalar, yaptığı yorumlar ve açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Yusuf Güney tası tarağı toplayıp gitmeye karar verdi. Şarkıcı Yusuf Güney İstanbul'u terk ediyor.

Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Yusuf Güney, İzmir Urla'ya taşınacağını açıklayıp "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım" dedi.

İzmir'in Urla ilçesine yerleşme kararı aldığını söyleyen Güney, "Salı günü taşınıyorum. Balıkçı kasabasına gidiyorum. Doğa ile iç içe kalıp eserlerimi, müziğimi sevenlerimle buluşturacağım. Daha verimli olacağım bir yere taşınıyorum" diye konuştu.

"UZAYA GİTTİM"

Yusuf Güney bir süre önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" demişti.

