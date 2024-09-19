Yusuf Güney onu yanında görünce çok şaşırdı! Tepkisi dikkat çekti

MYNET-Her açıklaması ve her yorumu sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcı Yusuf Güney bu defa Bakü'deki konserinden görüntülerle gündeme geldi.

Ünlü isim konseri için hazırlıklarını yaptığı esnada bir kadın hayranı sahneye geldi ve Yusuf Güney ile fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü şarkıcı hayranını sahnede yanında görünce çok şaşırdı.

İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Kadın hayranının bu isteğini geri çeviren Yusuf Güney 'Kenara alayım. Sonra, sonra fotoğrafta çekineceğiz her şeyi yapacağız bu akşam. Şu hazırlığımızı bir yapalım' diyerek seslendi.

Ünlü ismin konserindeki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Yusuf Güney'e sosyal medyada; 'Marslı yenge kıskanç demek ki', 'Hiç yakışmadı ya', 'Acele etmesin astral boyutta çekinir', 'Astral aşkı kıskanıyor yapmayın kızlar' şeklinde yorumlar yapıldı.