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Yusuf Güney onu yanında görünce çok şaşırdı! Tepkisi dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 08:25
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Son dönemde açıklamaları ve astral seyahat hakkındaki yorumlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Yusuf Güney son olarak Bakü'de sevenleriyle bir araya geldi. Bakü'de konser veren Güney'in bir kadın hayranı ünlü isimle fotoğraf çektirmek için sahneye geldi. Ünlü şarkıcı önce çok şaşırdı sonra verdiği tepki ile gündem oldu.

Yusuf Güney onu yanında görünce çok şaşırdı! Tepkisi dikkat çekti

MYNET-Her açıklaması ve her yorumu sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcı Yusuf Güney bu defa Bakü'deki konserinden görüntülerle gündeme geldi.

Ünlü isim konseri için hazırlıklarını yaptığı esnada bir kadın hayranı sahneye geldi ve Yusuf Güney ile fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü şarkıcı hayranını sahnede yanında görünce çok şaşırdı.

YUSUF 1

İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Kadın hayranının bu isteğini geri çeviren Yusuf Güney 'Kenara alayım. Sonra, sonra fotoğrafta çekineceğiz her şeyi yapacağız bu akşam. Şu hazırlığımızı bir yapalım' diyerek seslendi.

YUSUF 2

Ünlü ismin konserindeki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YUSUF

YORUM YAĞDI

Yusuf Güney'e sosyal medyada; 'Marslı yenge kıskanç demek ki', 'Hiç yakışmadı ya', 'Acele etmesin astral boyutta çekinir', 'Astral aşkı kıskanıyor yapmayın kızlar' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney
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