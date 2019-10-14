Yusuf Güney sınırda! Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan ünlülere sert sözler

Barış Pınarı Harekatı'na destek için sınıra giden sanatçı Yusuf Güney, bazı ünlülere sitem etti. Güney; bağış yapan ünlülere de sert çıktı.

Yusuf Güney, "hem askerimizin, hem devletimizin yanında olmak bugünlerde çekinilmesi gereken bir durum oldu artık. Çekinmen gerekiyor. Askerimin yanında, devletimin yanında olursam beni linç ederler. Bana hakaret ederler, kötü söz söylerler diye korkmaya başladı insanlar. Nereden nereye geldik. Allah sonumuzu hayretsin. Ben korkmuyorum, hiçbir şeyden de çekinmiyorum. Rızkı veren Allah'tır" şeklinde konuştu.

Güney daha sonraki paylaşımında ise şunları söyledi:

"Şimdi başlarlar 'gündem de kalmak için yapıyor'lara! Prim, reklam vs. Bakın kardeşlerim milliyetçilik vatanseverlik öyle oturduğunuz yerden itwit atmayla olmuyor. Milliyetçilik bu ülkeden milletimizden milyonlar kazanıp binde birini her başınız sıkıştığında halkımızdan tepki aldığınızda Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmakla da olunmuyor ve son olarak hele ki milliyetçilik yaptığın askerliğin günüyle hiç olunmuyor. Benim milliyetçiliğimden şüphesi olanlar gidip beni halkımıza Hakkari'ye, Şırnak'a, Siirt'e, Şanlıurfa'ya, tüm güney doğuya, askerlerimize, polislerimize, güvenlik teşkilatımıza sorsunlar bırakın benimle uğraşmayı vatanınıza sahip çıkın bırakın boş beleş işlerle zaman geçirmeyi... Devletinize sahip çıkın! Bizim bizden başka sığınacak yerimiz yok saygılarımla..."

