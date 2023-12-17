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Yusuf Kavaklı ve Nur Viral yine gerildi! "Madem fetvayı sen vereceksin beni neden çağırıyorsun?"

17.12.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Her cuma Nur Viral'in stüdyo konuğu olan yazar Yusuf Kavaklı ve Nur Viral yine gerildi. Yusuf Kavaklı kendisine gelen karı-koca ilişkilerine yönelik soruları istemediğini söyleyerek isyan etti. Nur Viral ise yine ne diyeceğini bilemedi. Kavaklı sert ifadeleriyle de sunucuyu üzdü.

Yusuf Kavaklı ve Nur Viral yine gerildi! "Madem fetvayı sen vereceksin beni neden çağırıyorsun?"

'Hayatta Her Şey Var' programı zaman zaman katılımcılarıyla gündeme geliyor. Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı programda; aile, evlilikler ve dini konular ele alınıyor.

İzleyiciler, yayına bağlanarak uzman konuklara yaşadıkları sorunları anlatıyor. Cuma günleri de eski müftü Yusuf Kavaklı konuk oluyor ve zaman zaman verdiği yanıtlarla da adından söz ettiriyor.

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Kavaklı bu sefer Nur Viral'e sert çıktı. Yusuf Kavaklı sunucuya sitem ederek "Dün seni dinledim çok asabım bozuldu, oraya oturtmuşsun o kadını, car car öttün kadına fırsat vermedin, onun konuşması gerekenleri ben anlatmamalıyım madem fetvayı sen vereceksin beni neden çağırıyorsun, çık buradan" dedi.

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Nur Viral ise "Beni kırdınız, çıkamam kusura bakmayın yani. Çok rica ediyorum siz de beni yaralıyorsunuz" diyerek sinirlendi.

"İSTEMİYORUM O SORULARI" DİYEREK KIZDI

Nur Viral konuşmanın devamında ise "Bu program seyircinin konuşması için var" deyince Kavaklı "Bazı şeyleri anlatmamalılar, birazdan başlayacak sorular dinle alakası olmayan sorular, kocam şöyle dedi. İstemiyorum o soruları" dedi.

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Nur Viral ise "Bu soruları bana mal ediyorsunuz, istemiyor hoca sormayın!" diyerek sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Kavaklı evlilik ele
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