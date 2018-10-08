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Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Mete Kalkavan'ın Konyaspor - Beşiktaş maçında VAR odasında gösterdiği tepki hakkında konuştu. Yusuf Namoğlu, Mete Kalkavan'ın sağlıklı iletişim kuramamaktan dolayı böyle bir tepki verdiğini söyledi.

Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

Spor Toto Süper Lig 8. haftasında oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında, Konyaspor'un 2. penaltısı sırasında VAR odasında Mete Kalkavan'ın verdiği tepki sosyal medya ve spor kamuoyunda büyük gündem yarattı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Mete Kalkavan'ın o anda VAR odasında verdiği tepkiyle alakalı TRT Spor'a konuştu. Mete Kalkavan ile görüştüğünü söyleyen Namoğlu, Kalkavan'ın sahayla irtibata geçmekte yaşanan problem nedeniyle bu tepkiyi verdiğini dile getirdi.

"SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMAMAKTAN KAYNAKLANAN BİR TEPKİ"

Mete Kalkavan olayına açıklık getireyim. Ben Mete Kalkavan ile görüştüm. Oradaki arkadaşlarla da görüştüm. Olayların neticesinde hakemin bir kararı var. Mete Kalkavan sahayla sesli irtibata geçerken, yardımcı hakemlerin fazla konuşmalarından sesini iletmekte zorluk çekiyor. Bu yüzden tepki gösteriyor.

"PENALTIYLA İLGİSİ YOK"

Görüntüyü izlerseniz, maçın hakemi pozisyonu izlemeye gidiyor. Daha penaltı vermedi hakem. Bu olayın penaltının kaçmasıyla veya başka bir şeyle mümkün değil. Orada irtibat kurmada yaşanan problem nedeniyle verilmiş bir tepkidir.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig yusuf namoğlu mete kalkavan

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