Yusuf Namoğlu: VAR’da hata yapan hakemler dinlendirilecek!

Süper Lig’de bu sezon başı start alan VAR uygulaması geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da dillerden düşmedi.

Özellikle Bülent Yıldırım’ın yönettiği ve VAR hakemliğini Fırat Aydınus’un yaptığı Galatasaray – Kasımpaşa karşılaşmasındaki iki VAR kararı tartışmaların odak noktası haline gelirken MHK Başkanı Yusuf Namağlu, VAR’ın gereğinden fazla tartışma konusu olduğunu belirterek, “Bunun nedeni bazı hakem arkadaşlarımızın uygulamadaki ufak tefek hataları ama en önemli faktörü bizlerin dışında kalan futbolun diğer öğelerinin VAR protokolünü bilmemelerinden kaynaklı yorumlarıdır” dedi. ALMANYA’DAN DA İTALYA’DAN DA İYİ DURUMDAYIZ

Sporx.com’a açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Namoğlu, Almanya ve İtalya’nın geçen sezon uygulamaya başladığı VAR sisteminde çok ciddi kaoslar yaşandığını hatırlatarak, “İnsanlarımız biraz sabırlı olmalı. İtalya geçen sezon çok ciddi kaoslar yaşadı ama sabretti yeni yeni toparladı. Almanya’yı hatırlayın VAR sistemi yaşanan sıkıntılardan dolayı belli bir süre durdu. Bugün geriye dönüp baktığımızda başlangıç itibariyle kıyasladığımızda biz Almanya’dan da İtalya’dan da bu konuda çok daha ilerdeyiz ve iyiyiz” dedi.

UYGULAMADA VE VAR’DA HATA YAPAN HAKEMLERİMİZ DE VAR

VAR ile ilgili eğitim konusunda Murat Ilgaz ile birlikte çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve her hafta her karşılaşmanın hakem – VAR diyaloglarının ses kayıtlarını tek tek dinleyerek ilgili hakem ve VAR operatörleriyle doğrular ve yanlışlarını yüzlerine söylediklerini belirten başkan Namoğlu, “Bu uyarı ve söylemlerimize rağmen yine uygulamada hata yapan hakem ve VAR hakemlerimiz var. Ofsayt için VAR’a gitmemesi gerekirken “Bir bakayım” diye giden var. Yine yoruma açık tartışılır penaltı pozisyonunda “Bir de şu açıdan bak” diye hakemi VAR’a gönderen hata yapan VAR’larımız var. Bunları biz defalarca uyardık. Hata yapan bir iki hakem arkadaşımız oldu bunlar dinlenecekler” ifadelerini kullandı. BİR TEKNİK ADAM ÇIKTI, VAR’I İŞARET EDİYOR AMA…

VAR protolünün olmazsa olması “Bariz olan karar yanlışlarına müdahale” olduğunu hatırlatan Namoğlu, “VAR, sana göre bana göre pozisyonuna müdahele etmez. Bir başka deyişle pozisyon gri ise o artık hakem yorumuna kalmış bir şeydir. VAR’ın bakılacak ve bakılmayacak pozisyonlarla ilgili protokolü net. Örneğin ofsayt. Hakem ofsayt kararıyla ilgili VAR’a bakmaya gitmez. VAR’ın dediğine uyar. Yani gidip bakılmaz. Şimdi bu hatayı yapan hakem arkadaşımız oldu bu hafta. Elbette dinlenecek. Uygulamada ufak tefek hatalarımız olmuyor değil ama gidişat gayet iyi. Ama uygulanan da bu protokolünü bilmiyor. Bir teknik adam çıkıyor VAR’lık olmayan tamamen hakemin yorumuna bağlı pozisyon için VAR’ı işaret ediyor. Biz kulüplerimize giderek anlattık VAR protokolünü verdik ama buna rağmen yanlış söylemlerle camiaları toplumları yanlış yere sevkediyorlar” açıklamasını yaptı.