Yusuf Sarı Süper Lig'de kaldı! Başarılı oyuncunun yeni adresi Başakşehir oldu

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da forma giyen Yusuf Sarı, ara transfer döneminin gözdesi oldu. 3 Büyükler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu.

BAŞAŞEHİR BİTİRDİ

Başakşehir, Yusuf Sarı transferini bitirirken başarılı oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

BU SEZON...

Kariyerine Marsilya'da başlayan Yusuf Sarı daha önce Clermont, Trabzonspor ve Rizespor formalarını giymişti. Sezon başından bu yana Süper Lig'de 13 maça çıkan Yusuf, 1 asistlik performans gösterdi.