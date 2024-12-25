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Yusuf Sarı Süper Lig'de kaldı! Başarılı oyuncunun yeni adresi Başakşehir oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.12.2024 10:08
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Adana Demirspor'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Yusuf Sarı Süper Lig'de kaldı! Başarılı oyuncunun yeni adresi Başakşehir oldu
Yusuf Sarı

Yusuf Sarı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da forma giyen Yusuf Sarı, ara transfer döneminin gözdesi oldu. 3 Büyükler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu.

BAŞAŞEHİR BİTİRDİ

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Başakşehir, Yusuf Sarı transferini bitirirken başarılı oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

BU SEZON...

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Kariyerine Marsilya'da başlayan Yusuf Sarı daha önce Clermont, Trabzonspor ve Rizespor formalarını giymişti. Sezon başından bu yana Süper Lig'de 13 maça çıkan Yusuf, 1 asistlik performans gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Başakşehir Yusuf Sarı
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