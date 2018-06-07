SPOR

Yusuf Şimşek'e Antalyaspor ve Karabükspor talip oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 07.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in yardımcılığı olarak Beşiktaş ile ismi geçen Yusuf Şimşek'e Antalyaspor ve Karabükspor talip oldu.

Yusuf Şimşek'e Antalyaspor ve Karabükspor talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Kardemir Karabük, teknik direktör arayışında... İki kulübün listelerinin ilk sırasında, genç hoca Yusuf Şimşek'in yer aldığı bildirildi. 42 yaşındaki Şimşek, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Denizli'de görev yapmıştı. (HABERTÜRK)

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Gaziantepspor'da Ender Alkan dönemiGaziantepspor'da Ender Alkan dönemi
Samsunspor, Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı!Samsunspor, Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor karabükspor yusuf simsek

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yusuf Şimşek'e Antalyaspor ve Karabükspor talip oldu

Yusuf Şimşek'e Antalyaspor ve Karabükspor talip oldu

Gaziantepspor'da Ender Alkan dönemi

Gaziantepspor'da Ender Alkan dönemi

Samsunspor, Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı!

Samsunspor, Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı!

Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Rıza Çalımbay'a İsviçre'nin Lugano takımı teklif yaptı!

Rıza Çalımbay'a İsviçre'nin Lugano takımı teklif yaptı!

Ömer Üründül TRT'nin Dünya Kupası yorumcu kadrosunda yer almadı!

Ömer Üründül TRT'nin Dünya Kupası yorumcu kadrosunda yer almadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.