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Yusuf Yazıcı 50 milyon euroya Milan'a!

04.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de harika bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı'nın adı uzun süredir Arsenal ile anılıyordu ancak oyuncuya asıl talibin Milan olduğu ortaya çıktı. İtalyan devi, Fransız ekibiyle pazarlıklara başlarken konuşulan rakam tam 50 milyon euro. Eğer transfer bu bedelle gerçekleşirse Trabzonspor'un kasasına 6,5 milyon euro daha girecek.

Yusuf Yazıcı 50 milyon euroya Milan'a!

2019'un yaz döneminde Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e satan Trabzonspor, yıldız isimden para kazanmaya devam edecek. Uzun uğraş sonucunda Milli futbolcunun sözleşmesine 'sonraki satıştan yüzde 20 pay' maddesi koyduran Bordo-Mavili yönetim, bu sayede önemli bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. Uzun süredir adı Arsenal ile anılan Yusuf'un esas talibi İtalya'dan: AC Milan.

KONUŞULAN RAKAM 50 MİLYON EURO

Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda bulunduran Milan'ın, Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda çok istekli olduğu hatta Lille ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Konuşulan rakam ise tam 50 milyon Euro.

TRABZONSPOR'A 6,5 MİLYON EURO DAHA

Eğer Yusuf bu bonservis bedeliyle Çizme devine giderse Trabzonspor aradaki kârın yani 32.5 milyon Euro'nun yüzde 20'sini alacak. Bu da 6.5 milyon euroya denk geliyor.

YUSUF YAZICI'DAN GELEN TRANSFERE GİDECEK

Sadece Lille Kulübü değil, Bordo-Mavili yönetim de Yusuf'un Milan'a transferini dört gözle beklerken; Trabzonspor cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor. Yusuf Yazıcı'dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan Fırtına, şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirecek.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
TS son yıllarda gençler ile gayet mutlu oldu
o paraları şu piyasada vermezler maksimum verilecek rakam 30m. az çok piyasa belli.
bizim ülkemizde böyle bir futbolcu transferi olmuyor kimse bu parayı vermiyor Avrupa'da olunca milyon dolarlar havada uçuyor biz mi tuccarliktan anlamıyoruz yoksa

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