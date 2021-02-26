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Yusuf Yazıcı Avrupa'da tarihe geçti

26.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı Avrupa'da tarihe geçti

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 mağlup olarak turnuva dışında kaldı. Kupada bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Yusuf, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi konumuna geldi.

Milli futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı. Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında hat-trick yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS


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