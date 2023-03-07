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Yusuf Yazıcı'dan sürpriz imza! Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılarak eski takımına gidiyor...

07.03.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın ikinci Trabzonspor dönemi istediği gibi ilerlemiyor. Sezon sonunda bordo-mavili ekiple yollarını ayırıp Fransa'ya geri dönecek Yusuf'un kariyer planlaması yavaş yavaş netleşiyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Trabzonspor'da kalamayacak Yusuf'u eski takımı CSKA Moskova'nın transfer edeceği öğrenildi.

Yusuf Yazıcı'dan sürpriz imza! Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılarak eski takımına gidiyor...
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Bir dönem gösterdiği performansla Fransa ekiplerinden Lille'e kadar yükselen ve orada şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'a dönerek eski günlerine gelmek istiyordu. Trabzon günleri istediği gibi gitmeyen yıldız oyuncunun sezon sonunda CSKA Moskova'ya döneceği ifade edildi.

RUSYA MACERASI HALA AKILLARDA

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Yusuf, Rusya'da 10 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Bu performansın ardından CSKA Moskova ile Lille bonservis görüşmelerine başlamış fakat sonuç elde edememişti.

SEZON SONUNDA GİDİYOR

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Rusların, sezon sonunda Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun da yeniden Rusya'ya dönmeye sıcak baktığı ve bu transfer için elinden gelen yardımı yapacağı ifade edildi.

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