Yusuf Yazıcı'dan sürpriz imza! Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılarak eski takımına gidiyor...

Bir dönem gösterdiği performansla Fransa ekiplerinden Lille'e kadar yükselen ve orada şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'a dönerek eski günlerine gelmek istiyordu. Trabzon günleri istediği gibi gitmeyen yıldız oyuncunun sezon sonunda CSKA Moskova'ya döneceği ifade edildi.

RUSYA MACERASI HALA AKILLARDA

Yusuf, Rusya'da 10 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Bu performansın ardından CSKA Moskova ile Lille bonservis görüşmelerine başlamış fakat sonuç elde edememişti.

SEZON SONUNDA GİDİYOR

Rusların, sezon sonunda Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun da yeniden Rusya'ya dönmeye sıcak baktığı ve bu transfer için elinden gelen yardımı yapacağı ifade edildi.

