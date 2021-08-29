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Yusuf Yazıcı gol attı, Lille kazandı

29.08.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Lille sahasında Montpellier'i 2-1 mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Yusuf Yazıcı gol attı, Lille kazandı

Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Montpellier'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 45+1'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Montpellier, bu golün 1 dakika sonrasında Laborde'nin attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 56'ncı dakikasında Jonathan David, attığı golle Lille'i 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille, ligde ilk 3 puanını aldı.

Öte yandan milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 83'üncü dakikada yerini Amadou Onana'ya bırakırken, Burak Yılmaz da 90+3'üncü dakikada yerini bir başka milli futbolcu Zeki Çelik'e devretti.

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