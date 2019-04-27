Yusuf Yazıcı: Kelimeler kifayetsiz kalıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golünün sahibi olan Yusuf Yazıcı, "Gerçekten üzgünüm. Çok şey de konuşmak istemiyorum, kusura bakmayın. Tek sevindiğim nokta, babamın hayalini gerçekleştirdim. Golü ona armağan ediyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, futbol böyle bir oyun." dedi.

