SPOR

Yusuf Yazıcı: Kelimeler kifayetsiz kalıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.04.2019 23:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada beraberlikten dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Yusuf Yazıcı: Kelimeler kifayetsiz kalıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golünün sahibi olan Yusuf Yazıcı, "Gerçekten üzgünüm. Çok şey de konuşmak istemiyorum, kusura bakmayın. Tek sevindiğim nokta, babamın hayalini gerçekleştirdim. Golü ona armağan ediyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, futbol böyle bir oyun." dedi.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleriYeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Karaman kaçan 3 puana yanıyorKaraman kaçan 3 puana yanıyor
Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

Kadıköy'de tepki! O yıldız ıslıklandı

Kadıköy'de tepki! O yıldız ıslıklandı

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi

Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Trabzonspor'a 400 bin Euro'luk şok

Trabzonspor'a 400 bin Euro'luk şok

Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı

Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Yazıcı: Kelimeler kifayetsiz kalıyor

'Kelimeler kifayetsiz kalıyor'

Ünal Karaman: Keşke o pozisyon olmasaydı

Karaman kaçan 3 puana yanıyor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e cevap: Otobüsten adam alacak kişiyi analar doğurmadı

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'ye odaklandı

Nwakaeme, Fenerbahçe'ye odaklandı

Ünal Karaman, Şenol Güneş'ten sonra en yüksek puan ortalamasını yakalayan hoca oldu

Karaman'ın tek rakibi Şenol Güneş

Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Sabit Sabır vefat etti

Trabzonspor'un acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.