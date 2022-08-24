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Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini görenler hayrete düşüyor! ''Bu nasıl imzalanmış?''

24.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, bordo-mavililere para kazandırmaya devam ediyor. Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde yer alan maddeye göre Lille, Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödeme yaptı.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini görenler hayrete düşüyor! ''Bu nasıl imzalanmış?''
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Trabzonspor'dan Lille'e giderek taraftarlara büyük bir sürpriz yaşatan Yusuf Yazıcı, bordo-mavililere Fransa'dan para kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor yönetiminin yaptığı anlaşma gereği Lille 1 milyon Euro daha para ödeyecek.

1 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

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61saat'in haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde farklı bir madde daha var. "2022-23 yılında 1 maçta 45 dakikadan fazla oynarsa 1 milyon Euro ödenir" maddesi görenleri şaşkına çevirdi. Böyle basit bir bonusa dayalı maddenin yapılabilmesi Trabzonsporlu taraftarları mutlu etti. Buna göre PSG maçında ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı 58 dakika sahada kaldı ve Bordo Mavililer 1 milyon Euro daha kasasına koymuş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı
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