Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini görenler hayrete düşüyor! ''Bu nasıl imzalanmış?''

Trabzonspor'dan Lille'e giderek taraftarlara büyük bir sürpriz yaşatan Yusuf Yazıcı, bordo-mavililere Fransa'dan para kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor yönetiminin yaptığı anlaşma gereği Lille 1 milyon Euro daha para ödeyecek.

1 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

61saat'in haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde farklı bir madde daha var. "2022-23 yılında 1 maçta 45 dakikadan fazla oynarsa 1 milyon Euro ödenir" maddesi görenleri şaşkına çevirdi. Böyle basit bir bonusa dayalı maddenin yapılabilmesi Trabzonsporlu taraftarları mutlu etti. Buna göre PSG maçında ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı 58 dakika sahada kaldı ve Bordo Mavililer 1 milyon Euro daha kasasına koymuş oldu.



