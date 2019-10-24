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Yuto Nagatomo, Kaptan Tsubasa oluyor!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 24.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, çizgi film karakteri oluyor.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki sol beki, Japonya'nın dünyaca ünlü anime serisi Kaptan Tsubasa'ya konuk oluyor.

Bir dönem ülkemizde de oldukça popüler olan Kaptan Tsubasa'nın 3 Kasım'da yayınlanacak bölümünde Nagatomo da yer alacak. Nagatomo'nun 5 numaralı formayı giyeceği ve kendi karakterinin seslendirmesini de üstleneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Yuto Nagatomo spor toto süper lig

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