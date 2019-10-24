Yuto Nagatomo, Kaptan Tsubasa oluyor!

Galatasaray'ın 33 yaşındaki sol beki, Japonya'nın dünyaca ünlü anime serisi Kaptan Tsubasa'ya konuk oluyor.
Bir dönem ülkemizde de oldukça popüler olan Kaptan Tsubasa'nın 3 Kasım'da yayınlanacak bölümünde Nagatomo da yer alacak. Nagatomo'nun 5 numaralı formayı giyeceği ve kendi karakterinin seslendirmesini de üstleneceği belirtildi.
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