SPOR

Yuto Nagatomo'nun Ümit Öztürk'e 'F.ck off' dediği iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.02.2019 20:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynadığı mücadelede çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Yaşanan bir pozisyon sonrası Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo'nun hakem Ümit Öztürk'e 'F.ck off' dediği iddia edildi. Yaşanan bu olaya özellikle Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki geldi.

Yuto Nagatomo'nun Ümit Öztürk'e 'F.ck off' dediği iddia edildi!

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Roberto Soldado'nun 'F.ck off' dediği gerekçesiyle kırmızı kart görmesi damga vurdu. Galatasaray - Trabzonspor maçında yaşanan bir olayın ardından, Fenerbahçeliler sosyal medyada MHK'ye tepki gösterdi.

Galatasaray - Trabzonspor maçının 42. dakikasında Yuto Nagatomo, hakem Ümit Öztürk'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada, Yuto Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediğini iddia ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Trabzonspor Yuto Nagatomo Ümit Öztürk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
türkiyede yapılmış en aleni şike, gs ankaragücü maçından sonra bu maçtır. artık türk sporunun kanseri 6syi biri durdursun. siyasette olduğu gibi sporda da fetö halen devam ediyor.
her fck off diyen atılsa sahada yabancı oyncu kalmaz be kardeşim... Geçen hafta soldadoyu sırf artislik olsun diye attı. her maç diyor yabancı oyuncular bunu
yazıklar olsun tff mhk. cinconu şampiyon ilan edin bitsin bu tiyatro!
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