Yuto Nagatomo'nun Ümit Öztürk'e 'F.ck off' dediği iddia edildi!

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Roberto Soldado'nun 'F.ck off' dediği gerekçesiyle kırmızı kart görmesi damga vurdu. Galatasaray - Trabzonspor maçında yaşanan bir olayın ardından, Fenerbahçeliler sosyal medyada MHK'ye tepki gösterdi.
Galatasaray - Trabzonspor maçının 42. dakikasında Yuto Nagatomo, hakem Ümit Öztürk'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada, Yuto Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediğini iddia ettiler.
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