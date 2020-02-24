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Yuto Nagatomo'ya Fredy Guarin'den transfer çağrısı; "Gel, bizimle oyna"

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2020 18:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kadro dışı kalan Yuto Nagatomo'ya Brezilya'dan talip çıktı. Vasco da Gama'nın yıldızı Fredy Guarin Japon yıldızı transfer çağrısında bulundu.

Yuto Nagatomo'ya Fredy Guarin'den transfer çağrısı; "Gel, bizimle oyna"

Galatasaray'da sezonun 2. yarısında yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Yuto Nagatomo'ya eski takım arkadaşından "transfer çağrısı" geldi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da oynayan 33 yaşındaki Fredy Guarin, Inter'de birlikte oynadığı Nagatomo'ya sosyal medyadan bir mesaj yolladı ve "Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde bizimle oyna" ifadelerini kullandı.

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DEVRE ARASINDA KULÜP BULAMADI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nagatomo için devre arasında Fatih Terim, "O nasıl isterse, öyle olacak. İsterse kalır, isterse gider" demiş ve Japon oyuncu kulüp bulamayınca takımda kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 65 maça çıkan Nagatomo, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yuto Nagatomo Transfer vasco da gama fredy guarin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FENERE GÖNDERELİM NAGATOMOYU.BİZİM KADRODA İSTEMEDİKLERİMİZİ TOPLUYORLAR.SERDAR AZİZ TOLGA CİĞERCİ BUNLAR BİZİM TRUVAMIZ.TOPÇU OLSA BUNLAR İMPARATOR GÖNDERİR MİYDİ YAHU
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