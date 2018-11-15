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Yuvarlak pizzalar neden kare kutularda servis edilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

Belki de bu zamana kadar bu konuya hiç dikkat etmemiş olabilirsiniz ama yapılan işlemin mantıklı ve geçerli sebepleri var. İşte merak edenler için tüm detayları açıklıyoruz...

Yuvarlak pizzalar neden kare kutularda servis edilir?

Pratik ve ucuzdur

pizza

Kare kutu elde edebilmek için bir tek karton parçası yeterli olacaktır ve kare kutu yapmak yuvarlak kutu yapmaya göre çok daha kolaydır. Yuvarlak kutunun yapımı daha zor ve maliyetlidir; en az 4 bölümden oluşur. Bunun için de daha maliyetli makineler gerekmektedir.

Saklama

kutu

Kare kutuların saklanması ve istiflenmesi yuvarlak kutulara göre çok daha kolaydır. Yuvarlak kutular istiflendiğinde aralarda gereksiz boşluklar oluşacak ve böylelikle saklama alanı daralacaktır. Hal böyle olunca maliyette artıyor.

Rahatlık

l

Pizza kare kutuya konulduğunda boşluklar meydana gelir ve bu sayede dilimleri almak daha rahat olacaktır. Yuvarlak kutuya yerleştirilen pizza kalıp gibi tam oturacağından rahat bir yemek yeme biçimi olmaz. Aynı zamanda pizzacılar genellikle bu boşluklara pizza sosları ve baharatlar koyarak değerlendirirler.

Kaynak


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kare kutu imalatı kolaydır. baseninizden uydurmayın, yok efendim almadı kolaymış mış!! yuvarlak kutu imalatı kenarlarını nadıl kapatacaklar, maliyeti ne kadar düşündünüzmü. kare kutudan daha fazla firesi çıkar. konu kapandı! başka haber okuyun..!
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