Yuvarlak pizzalar neden kare kutularda servis edilir?

Pratik ve ucuzdur

Kare kutu elde edebilmek için bir tek karton parçası yeterli olacaktır ve kare kutu yapmak yuvarlak kutu yapmaya göre çok daha kolaydır. Yuvarlak kutunun yapımı daha zor ve maliyetlidir; en az 4 bölümden oluşur. Bunun için de daha maliyetli makineler gerekmektedir.

Saklama

Kare kutuların saklanması ve istiflenmesi yuvarlak kutulara göre çok daha kolaydır. Yuvarlak kutular istiflendiğinde aralarda gereksiz boşluklar oluşacak ve böylelikle saklama alanı daralacaktır. Hal böyle olunca maliyette artıyor.

Rahatlık

Pizza kare kutuya konulduğunda boşluklar meydana gelir ve bu sayede dilimleri almak daha rahat olacaktır. Yuvarlak kutuya yerleştirilen pizza kalıp gibi tam oturacağından rahat bir yemek yeme biçimi olmaz. Aynı zamanda pizzacılar genellikle bu boşluklara pizza sosları ve baharatlar koyarak değerlendirirler.

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