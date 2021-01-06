Yuvarlakçay Köyceğiz - Yuvarlakçay nerede, nasıl gidilir? Yuvarlakçay yol tarifi, kahvaltı, salıncak

Muğla Türkiye'nin en güzel illerinden biri bence. İçinde barındırdığı tarihi, doğal güzellikleri, upuzun sahilleri, bakir koylarıyla yazın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden oluyor. Bu cennet ilin birbirinden güzel ilçeleri ve onlarca görülecek yeri var. Bunlardan biri de Yuvarlakçay Köyceğiz. Yazıda Yuvarlakçay ile ilgili merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını bulabileceksiniz.
Nerede?
Yuvarlakçay, Türkiye'nin yaz turizmi bakımından önemli olan Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı.
Nasıl gidilir?
Köyceğiz-Ortaca yönüne doğru giderken Beyoba sapağından içeri dönüyorsunuz. Biraz ilerledikten sonra toprak yol başlıyor. Sonrasında yol üstündeki tabelalar sizi restoranlara yönlendiriyor. Onlardan birine gidebilir ya da yolun sonuna kadar devam edip Yuvarlakçay'ın başlangıç noktasına ulaşabilirsiniz.
Harita
Yuvarlakçay yol tarifi için buraya tıklayın.
Ünü son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla iyice artan Yuvarlakçay Köyceğiz özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalanların kaçış noktası oluyor. Bölgede bulunan restoranlarda sallanma ve suya girme imkanı bulunuyor. Yalnız bırakın burada yüzmeyi suya ayak sokmak bile cesaret istiyor. Zira yazın dahi suyun ısısı 6-7 derece oluyor. Öyle alıştıra alıştıra girmek mümkün değil. Düşünmeden atlayabilirseniz tamamdır, diğer türlü birkaç denemeden sonra vazgeçiliyor. :)
Bundan 200 yıl kadar önce, Çiçek Baba Dağı’nın kalbinden Köyceğiz Gölü’ne akan nehir kurumuş. Yeraltına çekilen nehir, bu sudan beslenen yöre insanını yedi yıl boyunca kuraklık ve fakirlikle sınamış.
Günler böylece akıp giderken, yer altından çıkması için topların patlatıldığı ‘Topgözü’nden yeryüzüne çıkarak kendini gösteren sular şırıl şırıl akmaya başlamış. Bereket saçarak yuvarlana yuvarlana Köyceğiz Gölü’ne ulaşan sular, burada “Yuvarlakçay“ adını almış.
Yuvarlakçay'da bir çok restoran hizmet veriyor. Bu restoranlarda suyun üstündeki sekilerde keyifle yemek yiyebilir, kahvaltı yapabilirsiniz. Yuvarlakçay restoran tavsiyesi olarak Doğa Restaurant ve Yeşil Vadi Restaurant'ı önerebilirim.
Yuvarlakçay Köyceğiz denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak salıncak geliyor. Çayın kenarında bulunan ağaçların en yüksek dalına kurulan salıncaklara bindiğinizde suyun üstünden çayın karşısına kadar gidip geliyorsunuz. Düşmekten korkanlar için, çayın derinliğinin fazla olmadığını belirteyim. Salıncakta çekileceğiniz video ve fotoğraflarla sosyal medyada beğeni toplayacağınıza emin olabilirsiniz :) Zaten böyle böyle meşhur oldu burası da.
Yuvarlakçay salıncak ücretli mi diye soracak olursanız burada tek bir salıncak yok. Her restoranın kendi alanı içinde salıncakları var. Zaten restorana müşteri olarak gittiğiniz için tüm imkanlardan ücretsiz şekilde faydalanabilirsiniz.
Yuvarlakçay nerede kalınır sorusuna verilecek güzel cevaplar var. Burayı çok sevdiyseniz ve günübirlikçi olarak doyamadıysanız konaklama yaparak uzun uzun vakit geçirebilirsiniz. Topgözü bungalov ve Çınar butik otel Yuvarlakçay Köyceğiz'de bulunan oteller.
Kamp severleri de unutmadım elbette. Kampçılar çok sever şelale, deniz, akarsu sesiyle güne başlamayı. Yuvarlakçay da tam onlara göre. Restoranların bir çoğu kamping alanı olarak da hizmet veriyor. Gecelik ödeyeceğiniz makul ücretlerle işletmenin elektrik, duş, wc gibi imkanlarından da faydalanabiliyorsunuz.
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