Yuvarlakçay Köyceğiz - Yuvarlakçay nerede, nasıl gidilir? Yuvarlakçay yol tarifi, kahvaltı, salıncak

Muğla Türkiye'nin en güzel illerinden biri bence. İçinde barındırdığı tarihi, doğal güzellikleri, upuzun sahilleri, bakir koylarıyla yazın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden oluyor. Bu cennet ilin birbirinden güzel ilçeleri ve onlarca görülecek yeri var. Bunlardan biri de Yuvarlakçay Köyceğiz. Yazıda Yuvarlakçay ile ilgili merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını bulabileceksiniz.

YUVARLAKÇAY NEREDE, NASIL GİDİLİR

Nerede?

Yuvarlakçay, Türkiye'nin yaz turizmi bakımından önemli olan Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı.

Nasıl gidilir?

Köyceğiz-Ortaca yönüne doğru giderken Beyoba sapağından içeri dönüyorsunuz. Biraz ilerledikten sonra toprak yol başlıyor. Sonrasında yol üstündeki tabelalar sizi restoranlara yönlendiriyor. Onlardan birine gidebilir ya da yolun sonuna kadar devam edip Yuvarlakçay'ın başlangıç noktasına ulaşabilirsiniz.

Harita

Yuvarlakçay yol tarifi için buraya tıklayın.

YUVARLAKÇAY KÖYCEĞİZ HAKKINDA BİLGİ

Ünü son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla iyice artan Yuvarlakçay Köyceğiz özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalanların kaçış noktası oluyor. Bölgede bulunan restoranlarda sallanma ve suya girme imkanı bulunuyor. Yalnız bırakın burada yüzmeyi suya ayak sokmak bile cesaret istiyor. Zira yazın dahi suyun ısısı 6-7 derece oluyor. Öyle alıştıra alıştıra girmek mümkün değil. Düşünmeden atlayabilirseniz tamamdır, diğer türlü birkaç denemeden sonra vazgeçiliyor. :)