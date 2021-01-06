Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yuvarlakçay Köyceğiz - Yuvarlakçay nerede, nasıl gidilir? Yuvarlakçay yol tarifi, kahvaltı, salıncak -

Yuvarlakçay Köyceğiz - Yuvarlakçay nerede, nasıl gidilir? Yuvarlakçay yol tarifi, kahvaltı, salıncak -

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 06.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yuvarlakçay Köyceğiz - Yuvarlakçay nerede, nasıl gidilir? Yuvarlakçay yol tarifi, kahvaltı, salıncak -

Yaz gelse, Ege'ye gitsek. Muğla'nın sıcağından kaçıp Yuvarlakçay'a sığınsak. Güzel bir kahvaltıyla güne başlasak önce. Sonra gürül gürül akan çayın üzerinde salıncakla sallansak, belki suya girip şok etkisi yaratsak vücutta. Araba sesi yok, kötü hava yok, tek ses etraftaki mutlu insanların kahkahaları. Masal gibi geldi anlatırken ama Yuvarlakçay Köyceğiz hayallerden bile güzel.

Muğla Türkiye'nin en güzel illerinden biri bence. İçinde barındırdığı tarihi, doğal güzellikleri, upuzun sahilleri, bakir koylarıyla yazın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden oluyor. Bu cennet ilin birbirinden güzel ilçeleri ve onlarca görülecek yeri var. Bunlardan biri de Yuvarlakçay Köyceğiz. Yazıda Yuvarlakçay ile ilgili merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını bulabileceksiniz.

YUVARLAKÇAY NEREDE, NASIL GİDİLİR

Nerede?
Yuvarlakçay, Türkiye'nin yaz turizmi bakımından önemli olan Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı.

Nasıl gidilir?
Köyceğiz-Ortaca yönüne doğru giderken Beyoba sapağından içeri dönüyorsunuz. Biraz ilerledikten sonra toprak yol başlıyor. Sonrasında yol üstündeki tabelalar sizi restoranlara yönlendiriyor. Onlardan birine gidebilir ya da yolun sonuna kadar devam edip Yuvarlakçay'ın başlangıç noktasına ulaşabilirsiniz.

Harita
Yuvarlakçay yol tarifi için buraya tıklayın.

YUVARLAKÇAY KÖYCEĞİZ HAKKINDA BİLGİ

Ünü son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla iyice artan Yuvarlakçay Köyceğiz özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalanların kaçış noktası oluyor. Bölgede bulunan restoranlarda sallanma ve suya girme imkanı bulunuyor. Yalnız bırakın burada yüzmeyi suya ayak sokmak bile cesaret istiyor. Zira yazın dahi suyun ısısı 6-7 derece oluyor. Öyle alıştıra alıştıra girmek mümkün değil. Düşünmeden atlayabilirseniz tamamdır, diğer türlü birkaç denemeden sonra vazgeçiliyor. :)

köyceğiz yuvarlakçay (1)

YUVARLAKÇAY HİKAYESİ

Bundan 200 yıl kadar önce, Çiçek Baba Dağı’nın kalbinden Köyceğiz Gölü’ne akan nehir kurumuş. Yeraltına çekilen nehir, bu sudan beslenen yöre insanını yedi yıl boyunca kuraklık ve fakirlikle sınamış.

Günler böylece akıp giderken, yer altından çıkması için topların patlatıldığı ‘Topgözü’nden yeryüzüne çıkarak kendini gösteren sular şırıl şırıl akmaya başlamış. Bereket saçarak yuvarlana yuvarlana Köyceğiz Gölü’ne ulaşan sular, burada “Yuvarlakçay“ adını almış.

YUVARLAKÇAY'DA NE YAPILIR

YUVARLAKÇAY KÖYCEĞİZ RESTAURANT

Yuvarlakçay'da bir çok restoran hizmet veriyor. Bu restoranlarda suyun üstündeki sekilerde keyifle yemek yiyebilir, kahvaltı yapabilirsiniz. Yuvarlakçay restoran tavsiyesi olarak Doğa Restaurant ve Yeşil Vadi Restaurant'ı önerebilirim.

YUVARLAKÇAY SALINCAK

Yuvarlakçay Köyceğiz denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak salıncak geliyor. Çayın kenarında bulunan ağaçların en yüksek dalına kurulan salıncaklara bindiğinizde suyun üstünden çayın karşısına kadar gidip geliyorsunuz. Düşmekten korkanlar için, çayın derinliğinin fazla olmadığını belirteyim. Salıncakta çekileceğiniz video ve fotoğraflarla sosyal medyada beğeni toplayacağınıza emin olabilirsiniz :) Zaten böyle böyle meşhur oldu burası da.

Yuvarlakçay salıncak ücretli mi diye soracak olursanız burada tek bir salıncak yok. Her restoranın kendi alanı içinde salıncakları var. Zaten restorana müşteri olarak gittiğiniz için tüm imkanlardan ücretsiz şekilde faydalanabilirsiniz.

yuvarlakçay nasıl gidilir

YUVARLAKÇAY KÖYCEĞİZ OTEL

Yuvarlakçay nerede kalınır sorusuna verilecek güzel cevaplar var. Burayı çok sevdiyseniz ve günübirlikçi olarak doyamadıysanız konaklama yaparak uzun uzun vakit geçirebilirsiniz. Topgözü bungalov ve Çınar butik otel Yuvarlakçay Köyceğiz'de bulunan oteller.

YUVARLAKÇAY KAMP

Kamp severleri de unutmadım elbette. Kampçılar çok sever şelale, deniz, akarsu sesiyle güne başlamayı. Yuvarlakçay da tam onlara göre. Restoranların bir çoğu kamping alanı olarak da hizmet veriyor. Gecelik ödeyeceğiniz makul ücretlerle işletmenin elektrik, duş, wc gibi imkanlarından da faydalanabiliyorsunuz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Doğanın ihtişamı: Ihlara VadisiDoğanın ihtişamı: Ihlara Vadisi
Döneminin görkemlisi: Bugünün Ani HarabeleriDöneminin görkemlisi: Bugünün Ani Harabeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sihirli Annem dizisine yorumlar gecikmedi!

Sihirli Annem dizisine yorumlar gecikmedi!

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Justin Bieber’ın Tom Cruise inadı bitmiyor! Araya Dwayne Johnson girdi

Justin Bieber’ın Tom Cruise inadı bitmiyor! Araya Dwayne Johnson girdi

İlginizi Çekebilir

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Final bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya hareketlendi

Final bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya hareketlendi

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Kocaeli Ormanya: Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı

Yalan Dünya Mağarası nerede, hangi ilimizdedir? Yalan Dünya Mağarası hikayesi, giriş ücreti

Adı hikayesinden geliyor: Yalan Dünya Mağarası

Ihlara Vadisi nerede, hangi ilimizdedir? Ihlara Vadisi giriş ücreti 2021 - Ihlara Vadisi Nevşehir

Doğanın ihtişamı: Ihlara Vadisi

Şirince gezilecek yerler - Detaylı Şirince gezi rehberi

Şirince'de gezilecek en güzel 7 yer!

Dupnisa Mağarası nerede, açık mı? Dupnisa Mağarası giriş ücreti, hikayesi, yol tarifi

Bu mağarada 60bin yarasa yaşıyor!

Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi

Tarihte yolculuk: Aizanoi Antik Kenti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.