Yuvasından düşen yavru baykuşu elleriyle beslediler

Isparta’da yuvasından düşen yavru baykuşu fark eden bir vatandaş, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık’ı arayarak durumu bildirdi. Çevre güzergahta annesine rastlanılmayan baykuş, vatandaş tarafından Antalya’ya getirilerek Arife Yanık’a teslim edildi.

ELLERİYLE BESLEDİ

Baykuşa bir anne şefkati göstererek onu elleriyle besleyen Yanık, kuşun sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Orman Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak baykuşu büyüteceklerini belirten Yanık, ardından doğaya salacaklarını ifade etti. Yavru baykuşun beslenirken çekilen videosu ise renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

