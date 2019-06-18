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Yüz binlerce kişi bir olup gelen ambulansa yolu böyle açtı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 10:32 | Son Güncelleme

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle, yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protestolarda kayda geçen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Yasa tasarısının iptali için düzenlenen protestolarda çekilen videoda, kalabalığın arasına giren bir ambulans yüz binlerce kişinin arasından kolayca geçti. Ambulansa yol veren kalabalığın videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Hong Kong halkı, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için yüz binlerce kişi sokak protestolarına katıldı. Daha sonrasında ise Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde bu yasa tasarısının askıya alınmasının ardından gösteriler, yüz binlerce kişinin katılımıyla bir süre daha sürmüştü.

YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN ARASINDAN GEÇTİ

Bu protesto eylemleri sırasında kaydedilen bir videonun görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokak yürüyüşü sırasında kalabalığın arasından geçen ambulansa yardım eden binlerce kişinin bu görüntüsü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Yolu kapatan kalabalığın arasından geçmek zorunda olan ambulansı gören halk, hiç tereddüt etmeden bir anda yolu açtı. İnsan kalabalığının arasında açılan koridorda ambulans yoluna kolaylıkla devam etti.

Suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasayı protesto eden eylemlere katılan toplam eylemci sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Ambulansın ise bu uzun kalabalığın arasından geçtiğini gösteren bu video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong Sokak protesto ambulans kalabalık çin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kendimizi yermeyelim bence olayı alkışlayalım
NEDEN PANZERLER İLE SU ÇELİK KUVVETLER İLE COP POLİSLER İLE MERMİ SIKMIYORLAR Kİ.
bizde olsa ambulans şöförünü suçlarlar ne işin var burda diye bırakın kalabalıgı normal yolda yol vermiyorlar ya önünde ya arkasında gidiyorlar.
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