Yüz binlerce kişiyi öldürebilir! Buralardan sakın geçmeyin! En tehlikeli yanardağlar...

Şehirleri haritalardan silen, iklimleri değiştiren ve depremlere sebep olan volkanlar, dünyanın en korkutucu yer şekillerinden bazıları. Şu anda ise dünyada yaklaşık 600 aktif volkan var. Üstelik, bu yanardağlar dönem dönem harekete geçerek insanlara korku salmaya devam ediyor. Peki, tek bir patlamayla binlerce kişiyi öldürebilecek en tehlikeli volkanlar hangileri?

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ AKTİF YANARDAĞLARI

Yellowstone Kalderası (ABD)

Yellowstone Ulusal Parkı'nda yer alan Yellowstone Kalderası, en son 630 bin yıl önce patlayan bir süper volkan. 2.1 milyon ve 1.3 milyon yıl önceki patlamalarda tüm dünyayı etkisi altına alan Yellowstone, hala mavi gezegenin en tehlikeli volkanlarından biri. Hatta, bu aktif yanardağın bir kez daha patlaması durumunda küresel bir felaketin yaşanabileceği düşünülüyor.

Novarupta Yanardağı (ABD)

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Novarupta Yanardağı, ilk kez 1912 yılındaki patlamalar ile ortaya çıktı. Bu patlamalar, 1980 senesinde yaşanan St. Helens Dağı patlamasından tam 80 kez daha şiddetliydi ve 20. yüzyılın en büyük patlamasıydı. Ancak çevresinde insan yerleşiminin olmaması sayesinde bu patlamadan doğrudan etkilenenler olmamıştı.