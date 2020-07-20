Yüz binlerce kişiyi öldürebilir! Buralardan sakın geçmeyin! En tehlikeli yanardağlar...

Şehirleri haritalardan silen, iklimleri değiştiren ve depremlere sebep olan volkanlar, dünyanın en korkutucu yer şekillerinden bazıları. Şu anda ise dünyada yaklaşık 600 aktif volkan var. Üstelik, bu yanardağlar dönem dönem harekete geçerek insanlara korku salmaya devam ediyor. Peki, tek bir patlamayla binlerce kişiyi öldürebilecek en tehlikeli volkanlar hangileri?
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ AKTİF YANARDAĞLARI
Yellowstone Ulusal Parkı'nda yer alan Yellowstone Kalderası, en son 630 bin yıl önce patlayan bir süper volkan. 2.1 milyon ve 1.3 milyon yıl önceki patlamalarda tüm dünyayı etkisi altına alan Yellowstone, hala mavi gezegenin en tehlikeli volkanlarından biri. Hatta, bu aktif yanardağın bir kez daha patlaması durumunda küresel bir felaketin yaşanabileceği düşünülüyor.
ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Novarupta Yanardağı, ilk kez 1912 yılındaki patlamalar ile ortaya çıktı. Bu patlamalar, 1980 senesinde yaşanan St. Helens Dağı patlamasından tam 80 kez daha şiddetliydi ve 20. yüzyılın en büyük patlamasıydı. Ancak çevresinde insan yerleşiminin olmaması sayesinde bu patlamadan doğrudan etkilenenler olmamıştı.
El Popo ya da Don Goyo isimleriyle de bilinen Popocatepetl Yanardağı, Kuzey Amerika'nın en yüksek ikinci volkanı! Üzeri buzla kaplı olan bu yanardağ, en son 1994 yılında patlamıştı. Popocatepetl Volkanı, bir Aztek efsanesine de konu olmuştur. Hikayeye göre paralı bir asker olan Popocatepetl, kralın kızı ile aşk yaşıyordu. Prenses, Popocatepetl'nin bir savaş sırasında öldüğünü düşününce kendini öldürmüş. Savaştan sağ bir şekilde dönen asker ise prensesin cansız bedenini alarak dağa götürmüş ve o zamandan beri elinde tüten meşalesiyle prensesin başında bekliyormuş.
Avrupa'da son yüzyıl içerisinde aktivite gösteren tek volkanı olan Vezüv Yanardağı, dünyanın en tehlikeli oluşumlarından biri. M.S. 79 yılında patladığında Pompei, Herculaneum ve Stabia şehirlerini yıkıp kül etmişti. Benzer bir patlamanın yaşanması durumunda yüz binlerce kişi hayatını kaybedebilir.
Bali'nin en yüksek noktasında bulunan Agung Yanardağı, 1963 yılında patladığında 1000'den fazla kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bölgede birçok depreme sebep olan ve Bali'nin iklimini de etkileyen volkan, en son 2019 yılında patladı.
Eskiden bir ada olan Sakurajima Yanardağı, 1914 yılında yaşanan Japon tarihinin en büyük patlamasının sonucunda Osumi Yarımadası'yla birleşmişti. En son 2016 yılında patlayan Sakurajima Yanardağı, yeniden faaliyet göstermesi halinde büyük yıkımlara yol açabilir.
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