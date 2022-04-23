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Yüz Numaralı Adam konusu ne? Yüz Numaralı Adam filminin oyuncuları kimler? Nerede, kaç yılında çekildi?

23.04.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Numaralı Adam konusu, filmin 23 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. 1978 yılında gösterime giren yerli komedi filminin yönetmeni Osman F. Seden'dir. Vatandaşlar, Yüz Numaralı Adam konusu ne? Yüz Numaralı Adam filminin oyuncuları kimler? Nerede, kaç yılında çekildi? soru ve konu başlıklarını internet arama motorlarında arıyor. İşte filme ilişkin bilgiler...

Yüz Numaralı Adam konusu ne? Yüz Numaralı Adam filminin oyuncuları kimler? Nerede, kaç yılında çekildi?

Yüz Numaralı Adam konusu, filmin televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yapımcılığını üstlendiği film komedi türündedir. Peki Yüz Numaralı Adam konusu ne? Yüz Numaralı Adam filminin oyuncuları kimler? Nerede, kaç yılında çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU NEDİR?

Yüz Numaralı Adam filminin konusu şu şekildedir:

Şaban girdiği tüm işlerde başarısız olan saf ve sakar biridir. Çaycılık, kasaplık ve berberlik gibi işlerde çalışıp kovulur. Başarısızlığı ve işsizliği yüzünden sürekli babası tarafından hor görülür. Bir gün reklam yüzü olarak halktan birini arayan rekaâmcı Oya ile tanışır. Reklamlarda oynayarak kısa sürede halkın sevgisini kazanır. Fakat zamanla reklamlardaki ürünlerin kalitesizliği yüzünden halkın güvenini kaybeder. Bir süre sonra bu işin bir parçası olmak istemeyen Şaban işten ayrılmaya karar verir. Ancak bu ayrılık başına olmadık işler açacaktır.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yüz Numaralı Adam filminin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Cem Erman ve Ali Şen yer alıyor.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yüz Numaralı Adam filmi 1978 yılında gösterime girmiştir.

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Kemal Sunal Oya Aydoğan
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