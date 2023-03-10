Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yüz Yıllık Mucize dizisi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Henüz yeni dizinin başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı. Yüz Yıllık Mucize oyuncuları arasında yer alan Birkan Sokullu Ali Tahir’e, Ebru Şahin ise Harika karakterine hayat verecek.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ OYUNCULARI

Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra bulunuyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.





