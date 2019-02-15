Yüzde 50 ÖTV zammı kapıda!

Üst segment telefonların 12.000 TL’lere çıkmasına neden olan kur zammına şimdi bir de ÖTV yani özel tüketim vergisi eklenecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen yasa tasarısında cep telefonları üç grupta ele alındı. Yani fiyata göre vergi alımı yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen yasa tasarısındaki birinci grupta fiyatı 1.200 TL’ye kadar olanlar, ikinci grupta fiyatı 1.200 TL ile 2.400 TL arasında olanlar ve üçüncü grupta ise 2.400 TL’den fazla olan telefonlar yer alıyor. Alınabilecek bir telefonun 2.400 TL ve üzerinde fiyata sahip olduğunu düşünürsek bu vergilerin halkı derinden etkileyeceğini söyleyebiliriz.

Bu üç grupta da ÖTV oranı şimdilik yüzde 25 olarak belirlendi. Ancak hükümetin elinde bu vergiyi bir anda yüzde 50‘ye çıkartma yetkisi bulunuyor. Yani devlet bir anda vergiyi yüzde 50’ye istediği an çıkarabilir. Peki, bu vergi artışından sonra fiyatlar ne olacak?

11.10.799 TL fiyat etiketine sahip olan iPhone Xs Max modeli özel tüketim vergisinin yüzde 50’ye çıkması ile fiyatı bir anda 13.000 TL olabilir. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan Galaxy S10 modellerinin 8.000 TL barajında ülkemize geleceği düşünülüyordu. Ancak Samsung son vergi artışını hesaplarsa bu modellerin fiyatı 9.000 TL seviyesine çıkabilir.

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