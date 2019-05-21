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Yüzen Adalar'a 30 bin ziyaretçi bekleniyor

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YAŞAM  | 21.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen Yüzen Adalar'ı, bu yıl 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yüzen Adalar'a 30 bin ziyaretçi bekleniyor

Dünyada eşi benzeri olmayan Yüzen Adalar, havaların ısınmasıyla birlikte turistlerin ilgi odağı haline geldi.

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GEÇEN YIL 22 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, Yüzen Adalar'ı geçen yıl 22 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Solhan Hazarşah köyünde bulunan Yüzen Adalar, dünyada benzerine çok az rastlanan doğa harikası bir yerdir. Dünyanın ve ülkemizin çok farklı yerlerinde yüzen adalar var ancak Solhan’daki Yüzen Adalar'ın en büyük özelliği üzerinde ağaçların olması. Yaklaşık 50 metre derinliğinde ve doğal olarak meydana gelmiş doğa harikasıdır.

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"HER YIL ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR"

"İlimizin bu doğa harikasını tanıtmak için yaptığımız etkinliklerde ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Gelen insanlar büyük bir hayranlıkla seyredip çevrelerine anlatıyorlar ve her yıl ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 22 bin kişi ziyaret etmişti bu yıl da 30 bin kişinin ziyaret edeceğini ön görüyoruz. Sonraki yıllar da bu sayı gittikçe artacaktır. Bingöl’deki vatandaşlarımızı da adaya çekmek için zaman zaman etkinlikler yapılıyor" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bingöl Yüzen Adalar Turnalar Gölü

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