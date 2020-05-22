Yüzlerce işkence ve ölüm sahnesiyle Gangs Of London, İngiliz televizyonlarının en şiddet dolu dizisi oldu

Sky Atlantic tarafından yapılan Gangs of London, işkence ve ölüm sahneleriyle İngiliz televizyonlarının en şiddet dolu dizilerinden biri oldu. Suç drama kategorisindeki dizinin başrol oyuncusu Peaky Blinders’tan hatırlayacağımız Joe Cole ve Colm Meaney. Dizinin ilk sezonunda tam 113 ölüm sahnesi yer alıyor.

GAME OF THRONES’U SOLLADI

Mirror’un haberine göre, ilk sezonda çoğu ölümcül 96 kişi vuruluyor, 30 kişi bıçaklanıyor ve 7 kişi de boğuluyor.

Dizi, işkence sahneleriyle de öne çıkıyor. Betona gömülenler, penseyle dişleri ve tırnakları sökülenler dahil olmak üzere, dizide 13 kez işkence olayı yaşanıyor. Bundan önce, televizyon tarihinin en şiddet dolu yapımı 48 ceset sahnesiyle Game Of Thrones’tu.

Gangs of London, ilk iki hafta içinde 997 bin kişi tarafından izlenerek, platformun bu yıl en çok izlenen yapımı oldu.

Dizi, üçüncü haftasına girdiğinde ise izleyici sayısı 1.26 milyona yükseldi. Dizi, yayınlandığı tarihten bu yana 1.6 milyon kez indirildi.

Sky Studio’nun yapımcısı Cameron Roach “Dizinin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Yönetmen Gareth Evans’ın sinematik vizyonunu ilk kez küçük ekrana taşıdık. Aksiyon dolu dövüş sahnelerinin yer aldığı bu epik destan, izleyicileri Londra’nın yeraltı suç dünyasının göbeğine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. İzlenme rekorları kıran dizi ,Sky’ın inovasyon vaadinin bir kanıtı olarak, İngiliz dramasının en cesur halini ekranlara getiriyor” dedi.