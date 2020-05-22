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Yüzlerce işkence ve ölüm sahnesiyle Gangs Of London, İngiliz televizyonlarının en şiddet dolu dizisi oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dijital yayın platformu Sky’da gösterilen Gangs of London, İngiltere’de şimdiden yılın en ilgi çekici ve en şiddet dolu yapımı oldu.

Sky Atlantic tarafından yapılan Gangs of London, işkence ve ölüm sahneleriyle İngiliz televizyonlarının en şiddet dolu dizilerinden biri oldu. Suç drama kategorisindeki dizinin başrol oyuncusu Peaky Blinders’tan hatırlayacağımız Joe Cole ve Colm Meaney. Dizinin ilk sezonunda tam 113 ölüm sahnesi yer alıyor.

GAME OF THRONES’U SOLLADI

Mirror’un haberine göre, ilk sezonda çoğu ölümcül 96 kişi vuruluyor, 30 kişi bıçaklanıyor ve 7 kişi de boğuluyor.

Dizi, işkence sahneleriyle de öne çıkıyor. Betona gömülenler, penseyle dişleri ve tırnakları sökülenler dahil olmak üzere, dizide 13 kez işkence olayı yaşanıyor. Bundan önce, televizyon tarihinin en şiddet dolu yapımı 48 ceset sahnesiyle Game Of Thrones’tu.
Gangs of London, ilk iki hafta içinde 997 bin kişi tarafından izlenerek, platformun bu yıl en çok izlenen yapımı oldu.

Dizi, üçüncü haftasına girdiğinde ise izleyici sayısı 1.26 milyona yükseldi. Dizi, yayınlandığı tarihten bu yana 1.6 milyon kez indirildi.

Sky Studio’nun yapımcısı Cameron Roach “Dizinin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Yönetmen Gareth Evans’ın sinematik vizyonunu ilk kez küçük ekrana taşıdık. Aksiyon dolu dövüş sahnelerinin yer aldığı bu epik destan, izleyicileri Londra’nın yeraltı suç dünyasının göbeğine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. İzlenme rekorları kıran dizi ,Sky’ın inovasyon vaadinin bir kanıtı olarak, İngiliz dramasının en cesur halini ekranlara getiriyor” dedi.

Dizi, sosyal medyada da kendinden söz ettirmeyi başardı. Bir çok Twitter kullanıcısı Gangs of London hakkında konuşuyor.

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Gangs of London is a 10/10 series. would definitely recommend.

— Maame Yaa???? (@maameyaa) <a href="https://twitter.com/maameyaa/status/1261761828184633349?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2020

Gangs of London 10/10 bir dizi, kesinlikle öneriyorum.

Bu dizideki merak seviyesi, hikaye çizgisi ve bitmek bilmeyen aksiyon inanılmaz

Gangs of London’ın ilk bölümünü izledim. Bu kadar şiddetli bir şeyi en son ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum.

Gareth Evans, Corin Hardy ve Xavier Gens taratından yönetilen dizi, Joe Cole’un da dahil olduğu zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Cole’a Sope Dirisu, Colm Meaney, Lucian MsaMati, Michelle Fairley, Paapa Essiedu ve Pippa Bennett-Warner eşlik ediyor.

GANGS OF LONDON KONUSU

Dizinin sinopsisinde yer alan konusu ise şöyle: “Dünyanın en dinamik ve çok kültürlü şehrinin kalbinde geçen Gangs of London, uluslararası çetelerin inişli çıkışlı güç mücadeleleriyle parçalanan bir şehrin hikayesini ve Londra’nnı en güçlü ailelerinden birine düzenlenen suikast sonucunda ortaya çıkan iktidar boşluğunu anlatıyor. Finn Walles (Colm Meaney), 20 yıl boyunca Londra’nın en tehlikeli suçlusuydu. Örgütüne her yıl milyarlarca pound akıyordu. Ancak artık o öldü ve ölüm emrini kimin verdiğini ise kimse bilmiyor”

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