Yüzlerce işkence ve ölüm sahnesiyle Gangs Of London, İngiliz televizyonlarının en şiddet dolu dizisi oldu

Dizi, sosyal medyada da kendinden söz ettirmeyi başardı. Bir çok Twitter kullanıcısı Gangs of London hakkında konuşuyor.

Gangs of London is a 10/10 series. would definitely recommend.

Gangs of London 10/10 bir dizi, kesinlikle öneriyorum.

The levels of suspense, plot lines and non stop action blending in with this drama series is just insane. #GangsOfLondon

Bu dizideki merak seviyesi, hikaye çizgisi ve bitmek bilmeyen aksiyon inanılmaz

Just watched the first episode of Gangs of London. Brutal or what. Can't remember the last time I watched something so violent.

Gangs of London’ın ilk bölümünü izledim. Bu kadar şiddetli bir şeyi en son ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum.

Gareth Evans, Corin Hardy ve Xavier Gens taratından yönetilen dizi, Joe Cole’un da dahil olduğu zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Cole’a Sope Dirisu, Colm Meaney, Lucian MsaMati, Michelle Fairley, Paapa Essiedu ve Pippa Bennett-Warner eşlik ediyor.

Dizinin sinopsisinde yer alan konusu ise şöyle: “Dünyanın en dinamik ve çok kültürlü şehrinin kalbinde geçen Gangs of London, uluslararası çetelerin inişli çıkışlı güç mücadeleleriyle parçalanan bir şehrin hikayesini ve Londra’nnı en güçlü ailelerinden birine düzenlenen suikast sonucunda ortaya çıkan iktidar boşluğunu anlatıyor. Finn Walles (Colm Meaney), 20 yıl boyunca Londra’nın en tehlikeli suçlusuydu. Örgütüne her yıl milyarlarca pound akıyordu. Ancak artık o öldü ve ölüm emrini kimin verdiğini ise kimse bilmiyor”