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Yüzlerce yıldır bedenlerini korumayı başaran ve hala gizemini koruyan bir sır: Bataklık Mumyaları

27.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada farklı kültürlerde ölülerin gömülmesi, yakılması ve saklanması gibi yöntemlere başvurulmuştur. Hatta Antik Mısır döneminde ölülerin mumyalanması etkiliydi. Ancak içlerinden bir uygulama sizi oldukça şaşırtacak. Yüzlerce yıldır olduğu gibi korunmayı başaran ve günümüzde hala gizemi tam olarak çözülememiş bataklık mumyaları ilginç hikayeleriyle görenleri şaşırtıyor.

Yüzlerce yıldır bedenlerini korumayı başaran ve hala gizemini koruyan bir sır: Bataklık Mumyaları

Britanya, İrlanda, Hollanda, Almanya ve Danimarka’nın ıssız turba bataklıklarına son 300 yılda ölen ve son derece iyi korunmuş insan cesetleri keşfedildi. Bu bataklık mumyalarının en eskisinin 4 bin yaşında ve Mısır Kralı Tutankhamun’dan daha yaşlı olduğu keşfedildi. Bu mumyaların diğerlerinden ayrılan en önemli özelliği ise deri, iç organlar, mide, göz, beyin ve saçların olduğu gibi korunmuş olmasıdır. Hatta kimilerinde en son yenen yemeğin kalıntılarına bile rastlanıyor.

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NASIL KORUNMAYI BAŞARDI?

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Bataklıklarda çok az oksijen olması, cesetleri yiyen bakterilerin gelmesini engelleyerek yüzlerce yıl boyunca sağlam kalmasını sağladı. Bu tür bir ortam, bakterilerin çoğalmasına izin vermeyeceği için, bataklık suyunun içine batırılan cesetler yok olmadı. Bataklık suyunda bulunan bazı asitler, soğuk hava ve oksijen miktarındaki azlık deriyi korunmayı sağladı. Üstelik cesetleri bronzlaştırarak koyu kahverengi bir renge dönüşmesini sağladı.

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