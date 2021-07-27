Yüzlerce yıldır bedenlerini korumayı başaran ve hala gizemini koruyan bir sır: Bataklık Mumyaları

Britanya, İrlanda, Hollanda, Almanya ve Danimarka’nın ıssız turba bataklıklarına son 300 yılda ölen ve son derece iyi korunmuş insan cesetleri keşfedildi. Bu bataklık mumyalarının en eskisinin 4 bin yaşında ve Mısır Kralı Tutankhamun’dan daha yaşlı olduğu keşfedildi. Bu mumyaların diğerlerinden ayrılan en önemli özelliği ise deri, iç organlar, mide, göz, beyin ve saçların olduğu gibi korunmuş olmasıdır. Hatta kimilerinde en son yenen yemeğin kalıntılarına bile rastlanıyor.

NASIL KORUNMAYI BAŞARDI?

Bataklıklarda çok az oksijen olması, cesetleri yiyen bakterilerin gelmesini engelleyerek yüzlerce yıl boyunca sağlam kalmasını sağladı. Bu tür bir ortam, bakterilerin çoğalmasına izin vermeyeceği için, bataklık suyunun içine batırılan cesetler yok olmadı. Bataklık suyunda bulunan bazı asitler, soğuk hava ve oksijen miktarındaki azlık deriyi korunmayı sağladı. Üstelik cesetleri bronzlaştırarak koyu kahverengi bir renge dönüşmesini sağladı.



