Yüzlercesi aynı yerde! Kahta Devlet Hastanesi kırlangıçların yuvası oldu

Adıyaman'da Kahta Devlet Hastanesi her bahar mevsiminde yüzlerce kırlangıcı ağırlıyor. Hastanenin duvarlarına ve pencere diplerine yuva yapan kırlangıçlar, hastaların ve sağlık personellerinin ilgi odağı oluyor.

Kırlangıçların hastalara ve hasta yakınlarına moral verdiğini ifade eden Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, "Her yavrulama mevsiminde hastanemizde yoğun kuş sürüsü görülüyor. Biz bu durumdan gayet memnunuz. Adeta bir misafir ağırlar gibi kuşların bakımını yapıyoruz. Kırlangıçlar, hastalara ve hasta yakınlarına moral veriyor. Hastalarımız bazen bu kuşları besliyor. Bu sayede hastanemize gelen vatandaşlar hayvan sevgisi ve merhamet duygularını daha belirgin bir şekilde yaşıyor." diye konuştu.

EKMEK KIRINTILARI VERİLİYOR

Kırlangıçların hastaneye ayrı bir güzellik kattığını dile getiren hasta yakınları ise sürekli olarak izledikleri bu kuşların sesiyle uyandıklarını ve kendilerine ekmek kırıntıları verdiklerini söylediler. (İHA)





