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Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için 465 milyon dolar harcandı

17.04.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon imzalı Yüzüklerin Efendisi dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk sezon çekimleri tamamlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için Amazon 465 milyon dolar harcadı.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için 465 milyon dolar harcandı

Tarihin en yüksek bütçeli işi Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için Amazon 465 milyon dolar harcadı.

"Yüzüklerin Efendisi"nin maliyeti, HBO’nun "Game of Thrones", Apple’ın "The Morning Show" ve Disney Plus’ın "The Mandalorian" gibi diğer pahalı TV dizilerini çok aşıyor ve bunların tümü bölüm başına yaklaşık 15 milyon dolara mal oldu "Yüzüklerin Efendisi" için önceki tahminler, prodüksiyon bütçesini birkaç sezon için 500 milyon dolar olarak belirlemişti, sadece yazar J.R.R.'nin hakları için 250 milyon dolarlık maliyetten bahsetmeye bile gerek yok.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ YAPILMIŞ EN BÜYÜK TELEVİZYON DİZİSİ OLACAK

Ekonomik Kalkınma ve Turizm Bakanı Stuart Nash, Radyo Yeni Zelanda'ya verdiği demeçte, “Bu harika, gerçekten. Size söyleyebileceğim şey, Amazon'un birinci sezonda yaklaşık 650 milyon dolar harcayacağıdır. Hem de tek sezon için. Bu şimdiye kadar yapılmış en büyük televizyon dizisi olacak." dedi. Diziyle ilgili ilk haberler 2017'de çıktı ve o zamandan beri oyuncu kadrosu hariç önemli bir detaya ulaşılamadı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNCULARI

Dizi, orijinal hikayeden binlerce yıl öncesinde geçecek ve evrenin en büyük kötülerinden birini önümüze serecek. Oyuncular arasında, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alıyor.

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Game Of Thrones dizisi
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