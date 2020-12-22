Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

Peter Jackson yönetmenliğindeki Yüzüklerin Efendisi serisi 19 yaşında. J.R.R. Tolkien'in aynı adlı serisinden filme uyarlanan Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2001 yılında vizyona girdi.

Hit filmler, "Yüzük Kardeşliği" (2001), "İki Kule" (2002) ve "Kralın Dönüşü" (2003), hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Peter Jackson'ın üstlendiği "Yüzüklerin Efendisi" film serisi, genç bir hobbit, güçlü bir yüzük ve savaşın eşiğinde bir fantezi krallığı hakkındaki hikayesiyle yıllardır izleyicilerin hayal gücünü büyülemeye devam ediyor.

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İyi seyirler!