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Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.12.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği vizyona gireli 19 yıl oldu. J.R.R. Tolkien'in aynı adlı serisinden Peter Jackson yönetmenliğinde uyarlanan Yüzüklerin Efendisi serisini sevdiyseniz bu filmleri de mutlaka izlemelisiniz.

Peter Jackson yönetmenliğindeki Yüzüklerin Efendisi serisi 19 yaşında. J.R.R. Tolkien'in aynı adlı serisinden filme uyarlanan Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2001 yılında vizyona girdi.

Hit filmler, "Yüzük Kardeşliği" (2001), "İki Kule" (2002) ve "Kralın Dönüşü" (2003), hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Peter Jackson'ın üstlendiği "Yüzüklerin Efendisi" film serisi, genç bir hobbit, güçlü bir yüzük ve savaşın eşiğinde bir fantezi krallığı hakkındaki hikayesiyle yıllardır izleyicilerin hayal gücünü büyülemeye devam ediyor.

Fantastik üçlemeyi sevdiyseniz, izleme listenize bu 12 filmi eklemeyi unutmayın.

İyi seyirler!

  • **Willow (1998).
  • Time Bandits (1981).
  • Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
  • The NeverEnding Story (1984)
  • They Shall Not Grow Old (2018)
  • King Kong (2005)
  • Cooties (2014)
  • Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
  • A History of Violence (2005)
  • Tolkien (2019)
  • The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) **
Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleriNetflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri

Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

A History of Violence (2005)

A History of Violence (2005)

Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

Cooties (2014)

Cooties (2014)

King Kong (2005)

King Kong (2005)

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

The NeverEnding Story (1984)

The NeverEnding Story (1984)

They Shall Not Grow Old (2018)

They Shall Not Grow Old (2018)

Time Bandits (1981)

Time Bandits (1981)

Tolkien (2019)

Tolkien (2019)

Willow (1998)

Willow (1998)
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