"Yüzünde morluklarla döndü!" O sözler Müge Anlı'yı çıldırttı: "Ben kocamı bırakıp..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp sevgilisi Nazmiye Yaldız'ı bulmak için stüdyoya gelen Hamsin Ballı'nın iddiaları damga vurdu. 2 çocuk annesi Nazmiye Yaldız'ın 2017 yılında kayıplara karıştığını açıklayan Müge Anlı, "Aslında nereden kaybolduğu da belli değil. Biraz karmaşık bir hayatı var. Bugün onu aramaya gelen aslında bir dönem birlikte yaşadığı Hamsin Bey. Aslında onun da anlattıkları enteresan." ifadelerini kullandı. Ünlü gazeteci açıklamasının devamında "Ben 'Kadın acaba Hamsin Bey'den mi kaçtı?' diye düşündüm. Sonuçta nikahlı eşi değil. Ama kızı ve oğlu var. Onlar da annelerinden haber alamıyorlarmış. Kaybolma hikayesi ise oldukça enteresan." ifadelerine yer verdi.

Antalya’da tanışıp birlikte yaşamaya başladığı Nazmiye Yaldız’ın sosyal medyada tanıştığı kişinin yanından sırra kadem bastığını belirten Hamsin Bey onun, bu kişi tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Nazmiye Hanım ile birbirlerini sevdiklerini belirten Hamsin Bey yuva kurmak istediklerini vurgularken 2015-2016 yılında cezaevine girmek zorunda kaldığını ve denetimli serbestlikle çıktığını belirtti.

Cezaevinden çıktıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Hamsin Bey, bir gün sevgilisine Fatih isimli bir şahıstan telefon geldiğini belirtti:

"Nazmiye, 'Fatih erkek kardeşim' dedi. Ama aralarında aşkım muhabbeti vardı!"

Nazmiye Hanım’ın kendisine Kıbrıs’a tatile gideceğini söylediğini, kendisinin ise denetimli serbestlikte olduğu için eşlik edemediğini ifade eden Hamsin Bey, Nazmiye Hanım’ın bir hafta sonra yüzünde morluklarla döndüğünü belirtti.

Nazmiye Hanım’a ne olduğunu soran Hamsin Bey, Fatih isimli şahsın onu hep darp ettiğini hem de altınlarını ve paralarını aldığını öğrendi. Nazmiye Hanım'ın karakolluk olduklarını söylediğini dile getiren Hamsin Bey, o şahıstan şüphelendiğini vurguladı.

GECE YARISI GELEN TELEFON!

Bir tartışma sonrası evi terk ettiğini ve hotelde kaldığını söyleyen Hamsin Bey, Nazmiye Hanım’ın gece yarısı kendisini aradığını “Hamsin gel beni kurtar!” dediğini söyledi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIĞI KADININ SESİNİ EN SON O ZAMAN DUYDU!

O sırada Fatih isimli şahsın telefonu Nazmiye Hanım’ın elinden aldığını söyleyen Hamsin Bey, kendisine küfürler yağdırdığını söylerken “Bekle orada geliyorum” dediğini bu konuşmanın Nazmiye’nin sesini duyduğu son konuşma olduğunu dile getirdi.

Hamsin Bey yaptığı açıklamada Nazmiye Hanım ile Antalya'da gece parkta tanıştıklarını ilk tanıştıklarında elinde alkol şişesi olduğunu, yanına oturmak istediğini ve o şekilde tanıştıklarını dile getirdi. Hamsin Bey, Nazmiye Hanım'ın 2 ay boyunca arkadaşlık ettiklerini o dönem kendisine bekar olduğunu, evli olduğunu bilmediğini, kafalarının uyuşması üzerine yuva kuralım dediğini dile getirdi.

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ: "BEN KOCAMI BIRAKIP TATİLE NASIL GİDEYİM?"

Müge Anlı "Ben bu sizin anlattıklarınızı dinliyorum ama hiç aklım - mantığım almıyor. Bu nasıl bir ilişki? Sevgilin var, telefonu çalıyor, 'Kim?' diye soruyorsun. 'Kardeşim' diyor, sonra balkona çıkıp konuştuğunu görüyorsun, 'Aşkım' dediğini duyuyorsun. Madem balkonda dinledin, birine 'Aşkım' dediğini duydun, niye evden çıkıp gitmesine izin veriyorsun? Sonra tekrar barışıyorsunuz. Biz de kaç yaşında insanlarız! Benim annem babamı bırakıp tatile gitmedi. Ben kocamı bırakıp tek başıma nasıl tatile gideyim? Siz ne yaşıyorsunuz? Bu anlattıklarınız mı doğru değil, kimi kandırmaya çalışıyorsunuz anlamadım? Bu nasıl hayat?" diyerek tepki gösterdi.

NAZMİYE HANIM VE HAMSİN'İN TUTUKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ!

6 yıldır kendisinden haber alınamayan Nazmiye Yaldız'a ilişkin telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Yengesi canlı yayını arayarak "Elmalı bölgesinde keçi çalmışlar. Birinde götürüp keçileri bırakıyorlar. İkincisinde ise olay üstünde yakalanıyorlar. İkisi de tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, programda yapılan tutarsız açıklamalar sonrası "Siz, Nazmiye ile beraber Fatih'i niye kafa kola getirdiniz? Sizin ilişki boyutunuzu görmüş olduk. Adamdan bir para mı aldınız ya da parayı mı vermediniz? Yani Nazmiye'nin başına ne geldiğini bulabilmem için Fatih ile ilişkisinin nedenini bulmamız lazım."

Hamsin Bey'in şüpheli açıklamaları üzerine sinirlenen Müge Anlı, "Sen cezaevinden çıktın, Nazmiye Hanım da sana 'Ben Fatih'e gönlümü kaptırdım' dedi, sen ne cevap verdin?" ifadesini kullandı.

"Herhalde bunalımda. Stresliydi. Biraz da psikolojisi bozuktu. Ondan dolayı 'Sabah konuşuruz' dedim. Sağ olsa da gelse kendisi anlatsa!" diyen Hamsin Bey'in açıklaması Müge Anlı'yı şaşırttı. Hamsin Bey, "Niye öyle diyorsun, sen mi bir şey yaptın Nazmiye'ye?" diye soran ünlü gazeteciye şu açıklamayı yaptı:

"Beni savcılık da çağırdı. Şimdi de kendi kendime 'İyi ki ayağımda kelepçe varmış! diyorum. Beni tespit eden, ispatlayan bir şeyler var yani."





