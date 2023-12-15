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  4. Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Hatice Şendil sokak tarzıyla dikkat çekti

Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Hatice Şendil sokak tarzıyla dikkat çekti

15.12.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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Son olarak İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı İyilik dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Hatice Şendil geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle gündem olmuştu. Güzel oyuncu şimdi de sokak tarzıyla dikkat çekti. Şendil'in son pozlarına beğeni yağdı.

Sera Kutlubey, Perihan Savaş ve İsmail Demirci'nin başrolünde yer aldığı İyilik dizisindeki 'Neslihan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hatice Şendil geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle gündem olmuştu.

Hatice Şendil eski hali

Güzel oyuncunun yüzündeki değişime 'Yanaklarına ne oldu?', 'Aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış', 'Öceden daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı. Ünlü isim şimdi de sokak tarzıyla sosyal medyayı salladı.

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Mini bir elbise giyen Şendil, kısa botları ve botlarından çıkardığı beyaz çoraplarıyla dikkat çekti. Kombinini deri ceket ve beyaz bir şapka ile tamamlayan ünlü ismin tarzı çok beğenildi.

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Hatice Şendil'e; 'Harika görünüyorsun','Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Hatice Şendil 3

Hatice Şendil 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. Selanik ve Mora göçmeni kökenli bir aileye doğdu.

Hatice Şendil 4

Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3. oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda (Miss Europe) 4. oldu.

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2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8. albümünden ''Töre'' adlı şarkıya çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.

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2008-2010 yılları arasında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.

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