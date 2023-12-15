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  4. Fiyatı 1154 TL'ye düştü! Şık tasarımı ve konforuyla öne çıkan Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Fiyatı 1154 TL'ye düştü! Şık tasarımı ve konforuyla öne çıkan Adidas Planet Z OmegaE indirimde

15.12.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Kaliteli, sizi uzun süre götürecek, hoş tasarımlı, her kombinin altına uyacak bir spor ayakkabı arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz! YılIn Son Fırsatları'nın gözde ürünlerinden Adidas Planet Z OmegaE, kısa süreliğine %45 indirimle karşınızda, işte detaylar!

Fiyatı 1154 TL'ye düştü! Şık tasarımı ve konforuyla öne çıkan Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Spor ayakkabılar, birçok kişi için yalnızca bir ayakkabı olmanın ötesine geçiyor; trendlerin ve tarzın da yansıtıcısı olarak görülüyor. Piyasadaki onca spor ayakkabı modeli içinde hem şık hem de konforlu bir ayakkabı bulmak kimi zaman pek kolay olmuyor, üstelik beğendiğimiz ayakkabıların fiyatları da bazen bütçemize uymayabiliyor. Neyse ki hem stil sahibi hem rahatlık abidesi hem de indirimli fiyatıyla yüzleri güldüren bir ayakkabıyla karşınızdayız: Adidas Planet Z OmegaE! Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimdeki bu ayakkabıyı sizin için inceledik. Haydi gelin, daha yakından tanıyalım.

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Adidas Planet Z OmegaE Ayakkabı

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Adidas Planet Z OmegaE, dayanıklı ve konforlu bir üst yüzeye sahiptir. Ayakkabının orta tabanında hafif ve esnek bir EVA (etilen-vinil asetat) köpük kullanılır. Bu, ayakkabının orta tabanında yastıklama sağlayarak konforu artırır. Adidas, bu ayakkabıda kauçuktan yapılmış bir dış taban kullanır. Bu, ayakkabının zeminde iyi bir tutuş sağlamasını sağlar. Ayakkabının ön kısmında geleneksel ayakkabı bağcığı ayakkabıyı sıkıca bağlamanızı sağlar ve ayaklarınızın istikrarını artırır. Hafif bir yapıya sahiptir. Bu, ayakkabının günlük kullanım veya spor yapma gibi etkinlikler için ideal olmasını sağlar. Tasarımı modern ve şık bir görünüm sunar. Günlük giyimle kolayca kombinlenir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beklentimin üstünde bir rahatlığı var. Ayağı tamamen sarıyor. İlk giyildiğinde kaba gibi duruyor ama gayet sportif ve şık. Dış katman ince olduğu için yazında giyilebilir. Fiyatından dolayı alırken tedirgindim ama rahatlığı ve malzeme kalitesinden dolayı gayet memnun kaldım."

  • "Gayet güzel, koşu için ideal lakin benim ayağım 43, ben 44 aldım ama sağ ayağımı sıkıyor keşke 44,5 alsaydım."

  • "Ayakkabı göründüğü gibi çok güzel ve rahat. Fakat ben küçük geldiği için iade etmek zorunda kaldım. Numaranızın bir beden büyüğünü almanızda fayda var."

  • "Gayet güzel ve hoş bir ayakkabı, pişman olmazsınız gönül rahatlığı ile alınabilir."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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