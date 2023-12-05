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  4. Yüzündeki değişimle gündem olmuştu! Adriana Lima bu sefer hafif makyajla dikkat çekti

Yüzündeki değişimle gündem olmuştu! Adriana Lima bu sefer hafif makyajla dikkat çekti

05.12.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Son hali gündem olan model daha sade bir makyajla katıldığı galada dikkat çekti.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü model Adriana Lima'nın yüzündeki değişimi hakkında birçok yorum yapılmıştı. Yüzündeki değişimle görenleri şaşırtan 42 yaşındaki model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı.

Estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Adriana Lima, Los Angeles galasındaki son görüntüsünden haftalar sonra kırmızı halıya geri döndü.

Eski bir Victoria's Secret meleği olan Brezilyalı model, yardım galasında izleyicilerden daha iyi bir tepki almayı umuyordu. 42 yaşındaki model, bu sefer makyajını azalttı ve daha hafif bir görünüm tercih etti.

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Her yıl düzenlenen etkinlik için pelerinli bir gece elbisesi giyen Adriana, gala öncesinde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

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Adriana Lima Model anne yaşında
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