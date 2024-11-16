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  4. Yüzüne kızgın yağ dökülmüştü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edebilecek mi? İşte son durumu

Yüzüne kızgın yağ dökülmüştü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edebilecek mi? İşte son durumu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 08:59
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te geçtiğimiz haftalarda Beyza Huri Aydın'ın başına gelen talihsiz kaza herkesi çok üzmüştü. Tepsi çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülen MasterChef Beyza günlerce hastanede tedavi görmüştü. Yarışmaya devam etme kararı veren Beyza Aydın'ın son durumu hakkında açıklama geldi.

Yüzüne kızgın yağ dökülmüştü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edebilecek mi? İşte son durumu

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmalarından olan MasterChef'te geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza yaşanmıştı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Beyza Huri Aydın, tepsi çevirirken yüzüne kızgın yağ sıçramıştı.

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Günlerce Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gören MasterChef Beyza yarışmaya geri dönmesi ile herkesi sevindirmişti. Yüzü sargılı bir şekilde yarışmaya devam eden Beyza'nın son durumu yine merak konusu oldu.

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MasterChef Beyza son durumu hakkında açıklama yaptı. Beyza; Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Dışarıda günlük hayatımda da takmıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladılar. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu.' ifadelerini kullandı.

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ELEME ADAYI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 2024'te dördüncü ve son eleme adayı Alper oldu.

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Masterchef MasterChef Beyza Aydın
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