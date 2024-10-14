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Z ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Z harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.10.2024 20:15
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Eğitim hayatına başlarken öğrencilerin karşısına çıkan ilk konulardan biri Türk alfabesidir. 29 harften oluşan Türk alfabesinin 21 tanesi sessiz harf olarak isimlendirilirken kalanı sessiz harf olarak ifade edilir. Alfabenin sonunda yer alan harf ise Z harfi olarak karşımıza çıkar. Türkçemizde bu harf ile başlayan çeşitli sözcükler olduğu gibi İngilizcede de birçok farklı kelime vardır. Peki, Z ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce Z harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

Z ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Z harfi ile başlayan kelimeler

Dilimizde Z ile başlayan Türkçe kelimeler, sayı açısından 600-800 arasındadır. Bu harfin başında olduğu eşya, şehir, meyve, hayvan gibi birçok farklı sözcük bulunmaktadır. Z ile başlayan kelimeler, 2 heceden oluşabileceği gibi 6, 7, 8 heceden de meydana gelebilmektedir. Kimileri ise birleşik sözcük olarak da karşımıza çıkmaktadır. Alfabemizin son harfini temsil eden bu harfin başında olduğu sözcüklerin büyük bir kısmı gündelik hayatta da kullanılmaktadır.

Z ile başlayan kelimeler nelerdir?

Z harfi ile başlayan kelimeler, hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu harfin başında olduğu 4 harften oluşan toplam 30 sözcük, 5 harften meydana gelen 91 kelime ve 6 harfli 84 sözcük vardır. Bu sıra 7, 8, 9 harfli olarak uzayıp gitmektedir. Başında Z olan kelimeleri öğrenmenin en pratik yolu, daha az harften ve en sık kullanılan sözcüklerin hangileri olduğunu bilmektedir. Z harfi, alfabemizin 29. sırasında yer alan ve ünsüz harfler sınıfı bünyesinde bulunan bir harftir. Bu bağlamda Z harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • Z ile başlayan 4 harfli kelimeler: Zarf, zira, zaaf, zeki, zift, zekâ, zede, zula, zili, zile, zınk, zona, zamk, zati, zerk, zayi, zevk, zoka, zail, zevç gibi.

  • Z ile başlayan 5 harfli kelimeler: Zaman, zafer, zalim, zarif, zabıt, zarar, zamir, zaten, zehir, zayıf, zekât, zevce, zihin, zenci, zinde, zorba, zümre, zorla, zifir, zımba gibi.

  • Z ile başlayan 6 harfli kelimeler: Ziyade, zorluk, ziynet, zengin, zeybek, zincir, zekâlı, zakkum, zamane, zamsız, zahmet, zeytin, zevzek, zindan, zümrüt, zoraki, ziraat, zebani, zembil, zambak gibi.

Z ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Başında Z harfi bulunan birçok farklı Türkçe sözcük olduğu gibi, Z harfi ile başlayan İngilizce kelimeler de bulunur. Bu harf, Türk alfabemizde de olduğu gibi, İngilizce alfabesinin de son sırasında yer almaktadır. Türk alfabesi, 29 harften meydana gelirken İngilizce alfabesi ise 26 harflidir. Z harfi de son harf olduğu için alfabenin 26. sırasındadır. Z harfi, aynı zamanda Türkçemizde “ze” diye okunurken, İngilizce alanında ise “zed” olarak okunmaktadır. Bu bağlamda Z ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları şu şekildedir:

  • Zero: Sıfır ya da sıfırlamak
  • Zink: Çinko
  • Zipper: Fermuar
  • Zoo: Hayvanat bahçesi
  • Zone: Bölge, alan ya da bölgelere ayırmak
  • Zoology: Zooloji ya da hayvanbilim
  • Zillion: Zilyon
  • Zag: Dönemeç
  • Zeppelin: Zeplin
  • Zeal: Coşku, gayret, istek
  • Zoom: Yakınlaştırma
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İngilizce türkçe sözlük
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