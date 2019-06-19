Z1 Pro’nun oyun odaklı bir cihaz olacağı ortaya çıktı

Elbette yonga setinden feragat edip bu tarz cihazların fiyatlarını daha makul seviyelere düşürmek de mümkün. Keza Vivo’da yeni Z1 Pro modelinde bunu deneyimleme düşüncesinde. Üst segment bir yonga seti yerine üstün bir GPU performansı sunan orta segmentteki Snadpragon 710 yonga setini kullanan Vivo, oyunculara hitap eden bir cihaz tasarladı.

Şimdilik yalnızca Hindistan’da satışa sunulacak olan Vivo Z1 Pro, az önce de belirttiğimiz üzere Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. Telefonu orta segmentteki diğer modellerinden ayıran en önemli özelliği ise verimli soğutma sistemi ve üstün ses donanımı olacak.

Vivo tarafından paylaşılan bilgilere göre, oyun deneyimini arttırmak için tasarlanan bu ses teknolojisi, yalnızca oyun esnasında devreye girecek. Böylece telefonun şarj ömrü de uzatılmış olacak.

Telefondaki bir diğer önemli detay ise 4D titreşim sistemi. Bu titreşim sistemi sayesinde oyunlardaki etkileşimin biraz daha arttırılması planlanıyor.

Ayrıca çeşitli turbo yazılımları ile telefonun daha performanslı çalışması da amaçlanıyor.

Vivo Z1 Pro’nun küresel pazara ne zaman çıkacağı ise henüz netleşmiş değil.

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