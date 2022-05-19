Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu? Zafer Algöz Feyyaz Yiğit'e ne söyledi?

Erşan Kuneri dizisiyle yeniden gündeme gelen Zafer Algöz, Twitter'dan yaptığı yorumlarla adeta sosyal medyada olay yarattı. Bir Twitter kullanıcısının "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" dedi.

Erşan Kuneri'nin başrol oyuncusu Zafer Algöz de paylaşıma olay bir yanıt vererek "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" dedi. Zafer Algöz'ün bu yorumu sonrası sosyal medya adeta karıştı.

ZAFER ALGÖZ FEYYAZ YİĞİT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Twitter'da bir kullanıcı Erşan Kuneri'yi çok beğendiğini belirterek, "Gibi" dizisine benzettiğini söyledi.

Yapımda rol alan Zafer Algöz de bu izleyiciye "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.

Başka bir kullanıcı da bu yanıtın altına "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek. " yazdı.

Zafer Algöz de bu kullanıcıya "Feyyaz Yiğit komedisi mi" yanıtını verdi.

Başka bir Twitter kullanıcısı bu sözler üzerine "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba. Bir de Gibi ekibinin de duayen bir abisi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun abicim, saygılar" yorumunda bulundu.

Zafer Algöz bu yanıta "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" sözleriyle cevap verdi.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur.

Dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner'dir. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.

