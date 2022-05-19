MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu? Zafer Algöz Feyyaz Yiğit'e ne söyledi?

Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu? Zafer Algöz Feyyaz Yiğit'e ne söyledi?

19.05.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren Zafer Algöz'ün, Exxen platformunda yayınlanan 'Gibi' ile ilgili sözler olay yarattı. Peki, Zafer Algöz, Feyyaz Yiğit ile ilgili ne dedi?

Zafer Algöz kimdir, neden gündem oldu? Zafer Algöz Feyyaz Yiğit'e ne söyledi?

Erşan Kuneri dizisiyle yeniden gündeme gelen Zafer Algöz, Twitter'dan yaptığı yorumlarla adeta sosyal medyada olay yarattı. Bir Twitter kullanıcısının "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" dedi.

Erşan Kuneri'nin başrol oyuncusu Zafer Algöz de paylaşıma olay bir yanıt vererek "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" dedi. Zafer Algöz'ün bu yorumu sonrası sosyal medya adeta karıştı.

gibi

ZAFER ALGÖZ FEYYAZ YİĞİT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Twitter'da bir kullanıcı Erşan Kuneri'yi çok beğendiğini belirterek, "Gibi" dizisine benzettiğini söyledi.

Yapımda rol alan Zafer Algöz de bu izleyiciye "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.

zafer algöz

Başka bir kullanıcı da bu yanıtın altına "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek. " yazdı.

Zafer Algöz de bu kullanıcıya "Feyyaz Yiğit komedisi mi" yanıtını verdi.

Başka bir Twitter kullanıcısı bu sözler üzerine "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba. Bir de Gibi ekibinin de duayen bir abisi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun abicim, saygılar" yorumunda bulundu.

zafer algöz1

Zafer Algöz bu yanıta "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" sözleriyle cevap verdi.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur.

Dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner'dir. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile tarzıyla olay oldu! "Cesursun"Hamile tarzıyla olay oldu! "Cesursun"
En acı veda! Tabutuna sarılıp ağladı En acı veda! Tabutuna sarılıp ağladı
'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor 'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor
Anahtar Kelimeler:
Zafer Algöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

İstanbullulara kötü haber! İSPARK'a zam...

İstanbullulara kötü haber! İSPARK'a zam...

Minibüs ve taksilerde yeni düzenleme!

Minibüs ve taksilerde yeni düzenleme!

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.