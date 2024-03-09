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Zafer Algöz'ün acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 09:56
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Son olarak Erşan Kuneri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Zafer Algöz aldığı acı haberle sarsıldı. Zafer Algöz annesi Güner Algöz'ü kaybetti.

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Zafer Algöz anne acısı ile sarsıldı. Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayata gözlerini kapadı.

Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Zafer Algöz annesi ile bir fotoğrafını paylaşarak; "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir" notunu düştü.

zafer algöz

Zafer Algöz'ün paylaşımının ardından takipçileri ve arkadaşları taziye mesajları gönderdi.

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Zafer Algöz Oyuncu ünlü oyuncu
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