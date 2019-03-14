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Zafer Çika'nın cenazesinde çileden çıkaran anlar! Gören 'pes artık' dedi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı. Çika'nın tabutu cenaze namazı için İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirilirken, bu sırada ünlüleri görmek için korkuluklara tırmanan vatandaşlar pes dedirtti.

Zafer Çika'nın cenazesinde çileden çıkaran anlar! Gören 'pes artık' dedi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çikason yolculuğuna uğurlandı.

ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın tabutu cenaze namazı için öğle saatlerinde Alsancak Hocazade Camisi'ne getiriirken, gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

zafer cıka cenaze

asda


Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...
Boyunu gören inanamadı! Tam 6 metreBoyunu gören inanamadı! Tam 6 metre
Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor!Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor!
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Demet Akbağ Zafer Çika cenaze izmir sosyal medya

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