Zafer Çika'nın cenazesinde çileden çıkaran anlar! Gören 'pes artık' dedi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çikason yolculuğuna uğurlandı.
ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın tabutu cenaze namazı için öğle saatlerinde Alsancak Hocazade Camisi'ne getiriirken, gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandığı görüldü.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
Cinayet kan dondurmuştu! Polis harekete geçti: Programın ardından...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum