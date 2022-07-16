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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldı

16.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldı

İZMİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Özdağ, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede, partilerinin kuruluşundan bu yana 10 ay geçtiğini hatırlattı.

Bu sürede Türk milletinin gerçek sorunlarını dile getirdiklerini savunan Özdağ, "Partimiz büyük bir hızla yükselişe devam ediyor. Bu hepimizin eseri, kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dünyanın jeopolitik ve ekonomik olarak büyük bir dönüşüm dönemine girdiğini aktaran Özdağ, "Bu dönemde devletlerin, milletlerin tekrar üretime, sanayide ve tarımda üretime dönmesi gerekiyor. Türkiye'yi tekrar üreten bir ülke haline getirmeliyiz. Onun için biz Zafer Partisi olarak ekonomide önce devlet yatırımlarını planlayacağımız bir çerçeveyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Zafer Partisi'nin gündemden düşürülmeye çalışıldığını, anket çalışmalarında partilerine yer verilmediğini ileri süren Özdağ, "Zafer Partisi sokak sokak, meydan meydan gelmeye devam ediyor. Engelleyemiyorlar ve engelleyemeyecekler." dedi.

Özdağ, Türk gençliğinin partilerine büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, mevcut başkan Ege Tunca ile Özgür Demirayak'ın listeleri yarıştı. Seçim sonunda Ege Tunca, yeniden il başkanlığına getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi

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